Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. w wieku zaledwie 45 lat na zapalenie płuc w związku z osłabieniem spowodowanym AIDS. Nieco ponad dziewięć miesięcy wcześniej ukazała się ostatnia studyjna płyta Queen wydana za jego życia - "Innuendo".

Za sceną wokalista pożegnał się jeszcze wcześniej. 9 sierpnia 1986 r. po raz ostatni wystąpił z Queen przed ponad 120 tys. widzów w Knebworth Park. Był to finałowy koncert na trasie "The Magic Tour".

Mural z Freddiem Mercurym w Londynie

Z okazji 80. rocznicy urodzin niezapomnianego frontmana legendarnej formacji w Wembley Park w Londynie odsłonięto imponujący, anamorficzny mural z jego wizerunkiem. Dzieło "I'm Mr. Mercury" autorstwa cenionego brytyjskiego artysty ulicznego Franka Stylesa powstało na schodach znanych jako Schody Hiszpańskie i pozostanie tam do grudnia 2026 r. To miejsce łączy halę OVO Arena Wembley ze stadionem Wembley, gdzie Freddie wielokrotnie występował, dając tam chociażby pamiętny koncert w ramach Live Aid w 1985 r.

Tytuł muralu pochodzi z solowego utworu Freddiego Mercury'ego "Mr Bad Guy" z 1985 r. i nawiązuje do obrazów, słów i materiałów archiwalnych związanych z jego życiem i twórczością. Malowidło powstało przy wsparciu spadkobierców Freddiego Mercury'ego i jego wieloletniego menedżera, Jima Beacha.

Frank Styles namalował "I'm Mr. Mercury" jako cztery oddzielne obrazy, a następnie skomponował je w jedną, anamorficzną całość rozciągającą się na wszystkich 58 stopniach.

"Z wyznaczonego punktu widzenia twarz Mercury'ego jawi się jako pojedynczy obraz. Gdy widz zbliża się do dzieła lub je omija, portret rozpada się, odsłaniając jego konstrukcję poprzez kolor, linię i formę. Pozycja widza jest zatem integralną częścią dzieła: portret istnieje w pełni tylko z jednego miejsca" - czytamy na oficjalnej stronie Wembley Park.

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"W całym dziele obecne są symbole zaczerpnięte z życia i zainteresowań Mercury'ego. Karpie koi nawiązują do jego głębokiego zainteresowania sztuką i kulturą japońską. Wróżki nawiązują do znaku zodiaku Panny, co znalazło się również w herbie Queen, który Mercury zaprojektował dla zespołu [łączy on znaki zodiaku wszystkich muzyków grupy w jeden emblemat - przyp. red.]. Słowa tworzą kolejną warstwę kompozycji. Na 58 stopniach znajdują się teksty piosenek napisanych przez Mercury'ego, a także cytaty z jego życia poza sceną. Widziane z daleka szczegóły te znikają w portrecie. Z bliska obraz ustępuje miejsca pojedynczym fragmentom, odniesieniom i tekstom" - głosi komunikat.

Dodajmy, że Frank Styles ma na koncie umieszczony wcześniej w tym samym miejscu mural z portretem Taylor Swift - "Auras", przygotowany z okazji jej koncertów na Wembley w 2024 r.