Fred Smith nie żyje. Współtwórca Blondie miał 77 lat

Fred Smith był częścią pierwotnego składu grupy Angel And The Snake, która w połowie lat 70. przyjęła nazwę Blondie. To właśnie wtedy obok Debbie Harry i Chrisa Steina współtworzył brzmienie zespołu, który w kolejnych latach miał podbić świat pop-rocka i nowej fali. Jego przygoda z Blondie nie trwała jednak długo. Już po roku muzyk postanowił zmienić kierunek artystyczny i dołączyć do Television, jednego z najważniejszych zespołów nowojorskiej sceny przełomu lat 70. Jak sam po latach tłumaczył swoją decyzję:

"Blondie było jak tonący statek, a Television było moim ulubionym zespołem".

Hołd dla Freda Smitha. "Był moim prawdziwym przyjacielem"

Najbardziej osobisty hołd złożył mu gitarzysta Jimmy Rip, z którym Smith współpracował przez ponad cztery dekady. W emocjonalnym wpisie napisał:

"Legendarny basista Television, Tom'a Verlaine'a i wielu innych projektów, Fred Smith, nie był tylko moim partnerem scenicznym przez 46 lat. Był moim prawdziwym przyjacielem. Dokładnie takim człowiekiem, jakiego chcesz mieć obok siebie, gdy życie w trasie zaczyna męczyć".

Rip podkreślił także wyjątkowy styl gry Smitha:

"Jeśli kochasz melodyjne linie basu i muzyczny kontrapunkt, możesz uczyć się na tym, co Fred tworzył z taką lekkością. Nigdy nie popisywał się techniką, zawsze służył piosence. Tak grają tylko najwięksi".

Muzyk ujawnił, że Smith od lat zmagał się z chorobą, jednak do końca planował nowe projekty i koncerty poświęcone twórczości zmarłego w 2023 roku Toma Verlaine'a.

"Walczył długo i z ogromną determinacją. Wciąż patrzył w przyszłość. Mieliśmy wielkie plany na ten rok, ale los zdecydował inaczej. Na szczęście zdążyliśmy się pożegnać. Ostatnie słowa, jakie sobie powiedzieliśmy, to: 'kocham cię'".

Fred Smith: Architekt brzmienia Television

Po odejściu z Blondie Smith na dobre związał się z Television, zespołem, który dziś uznawany jest za jeden z fundamentów punku i rocka alternatywnego. Grupa łączyła surową energię z wpływami jazzu oraz rocka lat 60., tworząc zupełnie nową jakość na nowojorskiej scenie. W składzie Television, obok Smitha, znaleźli się Tom Verlaine, Richard Hell, Richard Lloyd oraz perkusista Billy Ficca. Zespół wydał trzy albumy studyjne, z czego debiutancki "Marquee Moon" przeszedł do historii jako jedno z najważniejszych wydawnictw rockowych XX wieku.

Pożegnania ze świata muzyki

Na śmierć Smitha szybko zareagowali także inni artyści. Założycielki kultowej marki Manic Panic, Tish i Snooky Bellomo, napisały:

"Poznaliśmy Freda jeszcze w pierwszym składzie Blondie i przez wszystkie lata pozostaliśmy bliskimi przyjaciółmi. Najbardziej znany jako legendarny basista Television, współpracował z niezliczoną liczbą wspaniałych muzyków".

Basista pozostawił żonę Paulę Cereghino oraz ogromny dorobek artystyczny, który na stałe wpisał się w historię amerykańskiego rocka.

