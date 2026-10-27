Amerykańska rockowa grupa Cheap Trick, otwiera się w nowym oknie przekazała fanom smutne wieści. Jak się okazało, prężnie działający na scenie już od ponad 50 lat zespół zdecydował się na anulowanie kolejnych przystanków z trasy. Przerwa dotyczy również wydarzeń zaplanowanych na 2027 rok.

Cheap Trick chce odpocząć od koncertów. Nie wiadomo, kiedy grupa powróci na scenę

Harrah's Cherokee Casino Resort poinformował, że zaplanowany na ten rok koncert Cheap Trick się nie odbędzie. Udostępnił również oficjalną wiadomość od formacji: "Po wielu latach koncertowania i potrzebnej przerwie Cheap Trick postanowił zrezygnować z koncertowania na czas nieokreślony. Dlatego też to wydarzenie zostało niestety odwołane".

Oficjalna informacja, dotycząca anulowania przyszłorocznych koncertów nie została jeszcze opublikowana. Mówi się jednak, że grupa chce dłużej odpocząć - w sieci pojawiła się dodatkowo informacja o odwołaniu koncertu na festiwalu w Sarasota Fairgrounds, który ma się odbyć w lutym nadchodzącego roku.

Przypomnijmy, że grupa Cheap Trick zasłynęła na przełomie lat 70. i 80. za sprawą takich przebojów jak "Surrender, otwiera się w nowym oknie", "The Flame" czy "I Want You To Want Me, otwiera się w nowym oknie". Formacja, do najnowszych informacji, wciąż prężnie działała - jej ostatni album "All Washed Up" ukazał się w 2025 roku. Z oryginalnego składu ostali się natomiast gitarzysta Rick Nielsen, basista Tom Petersson i wokalista Robin Zander.