Fontaines D.C. przyjechali do Manchesteru z trasą promującą "Dopamine Chamber", ale po sobotnim koncercie uwagę przyciągnął jeden ze starszych utworów. Kiedy 21 listopada w AO Arenie zabrzmiało "I Love You" z albumu "Skinty Fia", Grian Chatten zwrócił się do publiczności: "Ten fragment jest dla Liama Gallaghera". Chwilę później przeszedł do mówionej części piosenki. Nazajutrz jeden z fanów zapytał wokalistę Oasis, czy słyszał o dedykacji. "Podobno najlepszy moment koncertu" - odpisał Gallagher na X.

Gallagher nie widział Fontaines D.C. w roli supportu

W październiku, gdy fani zastanawiali się, kto otworzy koncerty Oasis w 2027 roku, jeden z nich podsunął Gallagherowi Fontaines D.C. "Nie są wystarczająco dobrzy, nie mają żadnych kawałków" - odpowiedział wokalista. Irlandzki zespół był wtedy tuż po premierze piątej płyty, "Dopamine Chamber", z którą pod koniec miesiąca przyjechał również do łódzkiej Atlas Areny.

Na dedykację w Manchesterze Chatten wybrał jednak piosenkę z 2022 roku. Tytuł "I Love You" pasował do żartu, choć sam utwór opowiada o Irlandii. Wokalista nazywał ją pierwszą otwarcie polityczną piosenką zespołu.

Chatten już wcześniej stanął po stronie Oasis

Gdy w 2024 roku ogłoszono powrót Oasis, gitarzysta Carlos O'Connell i basista Conor Deegan III z Fontaines D.C. przyznali w belgijskim radiu Studio Brussel, że niespecjalnie ich to ekscytuje. Gallagher odgryzł się uwagą o ich wyglądzie: stwierdził, że widział lepiej ubranych ludzi z ekip technicznych. Chatten nie podzielał zdania kolegów. "Uwielbiam Oasis. To nie moja opinia" - napisał wtedy na Instagramie.

W 2027 roku oba zespoły zagrają pod zamkiem Slane w Irlandii, ale każdy będzie gwiazdą własnych koncertów. Fontaines D.C. wystąpią tam 26 i 27 czerwca, a Oasis 4 i 5 września.