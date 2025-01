Festiwal ZEW się budzi szuka nowych talentów! Ruszył nabór do konkursu

Festiwal ZEW się budzi, odbywający się co roku w Bieszczadach, rusza z kolejną edycją konkursu Odkrycia ZEW 2025. "To wyjątkowa okazja dla młodych, obiecujących zespołów i artystów solowych, którzy marzą o tym, by wystąpić na dużej scenie w sercu Bieszczad, obok największych gwiazd polskiej sceny muzycznej" - zachęcają organizatorzy.