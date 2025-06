"Fantastyczna podróż" The Cure. Zespół nic nie zarobi na "Mixes Of A Lost World"

Do sklepów i serwisów streamingowych trafiła płyta "Mixes Of A Lost World", czyli wymyślona i skompilowana przez Roberta Smitha kolekcja remiksów utworów z ostatniego albumu The Cure "Songs of a Lost World". Nowe wersje piosenek z wydanego po 16 latach przerwy krążka przygotowali m.in. Four Tet, Paul Oakenfold, Orbital i wielu innych.