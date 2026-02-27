Fani Suede czekali na to siedem lat! Ikona britpopu wraca do Polski!

Suede to zespół, którego zasługi dla światowej muzyki są ogromne. Choć z dumą noszą łatkę formacji, która w dużej mierze zapoczątkowała zjawisko britpopu na początku lat 90., nigdy nie dali się zamknąć w sztywnych ramach gatunkowych. Zespół oficjalnie potwierdził swój długo wyczekiwany powrót nad Wisłę - ich koncert odbędzie się 23 lipca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie!

Od "Animal Nitrate" po "Antidepressants"

Wszystko zaczęło się w pierwszej połowie lat 90., gdy Wyspy Brytyjskie oszalały na punkcie singli takich jak "The Drowners", "Metal Mickey" czy "Animal Nitrate". Zespół z miejsca stał się gigantyczną sensacją. Tygodnik "Melody Maker" okrzyknął ich najlepszym nowym zespołem w Wielkiej Brytanii, a wydany w 1993 roku debiutancki album na dobre odpalił maszynę zwaną britpopem.

Choć publiczność i krytycy często stawiali Suede w jednym rzędzie z gigantami takimi jak Blur, Oasis czy Pulp, grupa Bretta Andersona zawsze celowała w nieco inne muzyczne rejony. W ich brzmieniu od początku mocno słychać było echa twórczości Davida Bowiego, a art-rockowe czy glam-rockowe poszukiwania idealnie łączyły się z nośnymi, stadionowymi melodiami.

Formacja słynie z rewelacyjnej, wciąż niesłabnącej formy scenicznej oraz muzycznej wszechstronności, co udowadniają każdym kolejnym wydawnictwem. Do Polski przyjadą nie tylko z potężnym bagażem klasycznych hitów, ale również promując swój ostatni, zeszłoroczny album "Antidepressants". Poprzedni raz zagrali w naszym kraju siedem lat temu przy okazji katowickiego OFF Festivalu.

Bilety na koncert Suede w Polsce

Przedsprzedaż biletów na warszawski koncert rozpocznie się już w poniedziałek, 2 marca o godzinie 10:00. Wejściówki dostępne będą w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na oficjalnej stronie organizatorów wydarzenia - Winiary Bookings.

