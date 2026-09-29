Fani już spekulowali. Pearl Jam tłumaczą się z zamieszania wokół nowego perkusisty

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Tegoroczny Ohana Festival wywołał wśród fanów Pearl Jam wiele spekulacji dotyczących zmian w składzie. Podczas koncertu legendy grunge'u na perkusji zagrał Abe Laboriel Jr., muzyk znany przede wszystkim ze współpracy z Paulem McCartneyem. Części słuchaczy wystarczyło to, by uznać go za następcę dotychczasowego perkusisty. Teraz do sprawy odniósł się lider grupy, Eddie Vedder.

Eddie Vedder potwierdza, że Abe Laboriel Jr. nie został nowym perkusistą Pearl Jam - jego udział w Ohana Festival to jednorazowy występ.
Eddie Vedder (Pearl Jam)mpi04/Associated PressEast News

Eddie Vedder opublikował w mediach społecznościowych wiadomość, w której najpierw podziękował publiczności festiwalu. W dalszej części skupił się na Abe Laborielu Jr., nie szczędząc mu pochwał: "To była przyjemność z nim grać, jest oczywiście niezwykły w tym, co robi. Człowiek pracuje i gra ciężko".

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Co dalej z przyszłością perkusisty w Pearl Jam?

Vedder wspomniał także o drodze zawodowej perkusisty. Laboriel Jr. od lat gra w zespole Paula McCartneya i właśnie tę współpracę wokalista Pearl Jam uznał za najlepszą rekomendację jego umiejętności: "Nie ma się co dziwić, że przez dziesięciolecia był z najlepszym Maestro Paulem McCartneyem i jego niesamowitym zespołem. Dzięki wielkie za ten weekend, Abe. I dziękuję tobie, Paul. Jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni".

Komentarz Veddera jest swego rodzaju wyjaśnieniem całego zamieszania. W wiadomości nie potwierdzono, że perkusista dołączył do Pearl Jam na stałe. Wszystko wskazuje na to, że udział w koncercie podczas Ohana Festival był jednorazowym, gościnnym występem.

Jedyne stanowisko, które się zmieniało

Zainteresowanie tym, kto gra na bębnach w Pearl Jam nie trudno zrozumieć. W lipcu 2025 roku ogłoszono, że po 27 latach z zespołem rozstał się Matt Cameron. Od tamtej pory miejsce za zestawem perkusyjnym pozostaje otwarte.

Pearl Jam to jeden z filarów grunge'u tuż obok Nirvany, Soundgarden i Alice in Chains. Zespół gra bez przerwy od 1990 roku, a jego podstawowy skład się nie zmienił. Od samego początku tworzą go wokalista Eddie Vedder, basista Jeff Ament oraz gitarzyści Stone Gossard i Mike McCready. Rotacje w historii grupy dotyczyły wyłącznie perkusistów.

Matt Cameron znany był wcześniej jako perkusista Soundgarden. Muzycy Pearl Jam znali go od lat - z Gossardem, Amentem i McCreadym grał już na początku lat 90. w projekcie Temple of the Dog.

Cameron miał początkowo tylko tymczasowo zastąpić Jacka Ironsa, który koncertował z zespołem w latach 1994-1998. Jeszcze w trakcie trasy dostał jednak propozycję stałego członkostwa. Przez kolejne 27 lat w składzie Pearl Jam nie zmieniło się nic, aż do jego odejścia w 2025 roku.

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