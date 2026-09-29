Fani już spekulowali. Pearl Jam tłumaczą się z zamieszania wokół nowego perkusisty

Eddie Vedder opublikował w mediach społecznościowych wiadomość, w której najpierw podziękował publiczności festiwalu. W dalszej części skupił się na Abe Laborielu Jr., nie szczędząc mu pochwał: "To była przyjemność z nim grać, jest oczywiście niezwykły w tym, co robi. Człowiek pracuje i gra ciężko".

Co dalej z przyszłością perkusisty w Pearl Jam?

Vedder wspomniał także o drodze zawodowej perkusisty. Laboriel Jr. od lat gra w zespole Paula McCartneya i właśnie tę współpracę wokalista Pearl Jam uznał za najlepszą rekomendację jego umiejętności: "Nie ma się co dziwić, że przez dziesięciolecia był z najlepszym Maestro Paulem McCartneyem i jego niesamowitym zespołem. Dzięki wielkie za ten weekend, Abe. I dziękuję tobie, Paul. Jesteśmy Ci ogromnie wdzięczni".

Komentarz Veddera jest swego rodzaju wyjaśnieniem całego zamieszania. W wiadomości nie potwierdzono, że perkusista dołączył do Pearl Jam na stałe. Wszystko wskazuje na to, że udział w koncercie podczas Ohana Festival był jednorazowym, gościnnym występem.

Rozwiń

Jedyne stanowisko, które się zmieniało

Zainteresowanie tym, kto gra na bębnach w Pearl Jam nie trudno zrozumieć. W lipcu 2025 roku ogłoszono, że po 27 latach z zespołem rozstał się Matt Cameron. Od tamtej pory miejsce za zestawem perkusyjnym pozostaje otwarte.

Pearl Jam to jeden z filarów grunge'u tuż obok Nirvany, Soundgarden i Alice in Chains. Zespół gra bez przerwy od 1990 roku, a jego podstawowy skład się nie zmienił. Od samego początku tworzą go wokalista Eddie Vedder, basista Jeff Ament oraz gitarzyści Stone Gossard i Mike McCready. Rotacje w historii grupy dotyczyły wyłącznie perkusistów.

Matt Cameron znany był wcześniej jako perkusista Soundgarden. Muzycy Pearl Jam znali go od lat - z Gossardem, Amentem i McCreadym grał już na początku lat 90. w projekcie Temple of the Dog.

Cameron miał początkowo tylko tymczasowo zastąpić Jacka Ironsa, który koncertował z zespołem w latach 1994-1998. Jeszcze w trakcie trasy dostał jednak propozycję stałego członkostwa. Przez kolejne 27 lat w składzie Pearl Jam nie zmieniło się nic, aż do jego odejścia w 2025 roku.