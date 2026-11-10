Zespół Fall Out Boy ogłosił właśnie światową trasę "Twilight of the Punks", największą w swojej karierze: 36 koncertów na stadionach i w halach w Europie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Ogłoszenie zbiega się z długo wyczekiwanym powrotem zespołu z nowym utworem "Aces". To pierwszy premierowy singel amerykańskiej grupy od ponad trzech lat.

Europejską część trasy organizowanej przez Live Nation zamknie koncert w Polsce. Pop-punkowa formacja z Chicago zagra 13 czerwca 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

W roli gości specjalnych zaprezentują się A Day To Remember i Neck Deep.

Fall Out Boy ponownie w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż Artysty: 12 listopada, godz. 12:00

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 12 listopada, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: 13 listopada, godz. 12:00.

Rejestracja na przedsprzedaż już wystartowała.

W 2027 r. Amerykanie świętować będą jubileusz 25-lecia istnienia. Nowy rozdział rozpoczyna wspomniany singel "Aces", do którego powstał teledysk nakręcony przez Brendana Waltera. Utwór wyprodukował i zmiksował wieloletni współpracownik zespołu Neil Avron.

"Nowy numer przywołuje surową energię, chwytliwe refreny i niepowtarzalnego ducha wczesnych lat zespołu. To nostalgiczny ukłon w stronę brzmienia, dzięki któremu Fall Out Boy , otwiera się w nowym oknie stał się jednym z najbardziej wpływowych zespołów pop-punkowych" - czytamy w opisie nagrania.

Zespół już przed Halloween zaczął podsycać ciekawość fanów, wywołując lawinę spekulacji i ekscytacji wokół ważnego ogłoszenia. Wszystko zaczęło się od tajemniczego posta na Instagramie, w którym zespół witał fanów w "Twilight Town Mall". Następnie strona internetowa formacji zmieniła się w interaktywny przewodnik po centrum handlowym, z salonem gier, studiem fotograficznym, strefą restauracyjną i innymi atrakcjami. Ta rozbudowana kampania szybko wywołała poruszenie i lawinę komentarzy wśród fanów na całym świecie.

Napięcie wzrosło jeszcze bardziej w ubiegłą środę, gdy na stronie uruchomiono "Two Quarters Arcade". Wirtualny salon gier oferował interaktywny automat z chwytakiem nadawany na żywo. Fani z całego świata mogli zdalnie sterować prawdziwym automatem i wygrać pluszowego kosmitę Fall Out Boy. Akcja w ciągu kilku godzin wywołała ogromny odzew: przyniosła blisko milion odwiedzin strony i aż 6,1 mln minut oglądania, a ruch był tak duży, że serwery na chwilę przestały działać.

Dotychczas amerykański zespół w Polsce wystąpił tylko dwa razy - 17 października 2023 r. w hali COS Torwar w Warszawie i 5 czerwca 2014 r. na stadionie we Wrocławiu.

Fall Out Boy zaczynał jako sensacja undergroundowej sceny hardcore, jednak zamiłowanie do nośnych melodii oraz inspiracje sceną emo błyskawicznie uczyniły z nich jedną z najpopularniejszych pop-punkowych formacji. Obecnie mogą pochwalić się milionami sprzedanych albumów oraz całym workiem multi-platynowych hitów.

Na czele grupy stoi wokalista Patrick Stump oraz uwielbiany przez tabloidy basista Pete Wentz (w latach 2008-2011 był mężem Ashlee Simpson; obecnie jego partnerką jest Meagan Camper, z którą ma dwójkę dzieci). Skład uzupełniają Andy Hurley (perkusja) i Joe Trohman (gitara, klawisze). Tego ostatniego na koncertach od 2025 r. zastępuje Max Bernstein, bo Trohman postanowił zrobić sobie przerwę od grania, by zadbać o swoje zdrowie psychiczne.