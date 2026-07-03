Z Jimem Morrisonem w składzie grupa The Doors wydała w sumie sześć płyt studyjnych: "The Doors" (1967), "Strange Days" (1967), "Waiting for the Sun" (1968), "The Soft Parade" (1969), "Morrison Hotel" (1970) i "L.A. Woman" (1971).

Zespół stał się jednym z symboli kontrkultury przełomu lat 60. i 70., a do dziś amerykański kwartet uznawany jest za jedną z najbardziej wpływowych, innowacyjnych i kontrowersyjnych zarazem grup w historii muzyki.

O muzycznym obliczu decydowali przede wszystkim gitarzysta Robby Krieger i grający na instrumentach klawiszowych Ray Manzarek, a całość spinał perkusista John Densmore. Głosem i twarzą był Jim Morrison, nazywany Królem Jaszczurem, odpowiedzialny także za poetyckie i surrealistyczne teksty tworzone często "pod wpływem". Materiał z większości płyt podpisywany był całym zespołem.

The Doors - legenda rocka

"Jim był jak doktor Jekyll i Mr. Hyde. Kiedy był trzeźwy, był zrównoważonym erudytą i typem przyjacielskiego kolesia... Po prostu Mr. America. Kiedy zaczynał pić, na początku był w porządku, ale nagle zmieniał się w maniaka" - opowiadał Paul Rothchild, producent pierwszych pięciu płyt The Doors.

Muzyka grupy była jednym z soundtracków głośnego lata miłości 1967, ale tamta epoka miała też swoją mroczną stronę. Za sprawą łatwo dostępnych używek Morrison coraz mocniej pogrążał się w nałogach. Ray Manzarek wspominał, że wokalista przez kilka miesięcy żywił się fasolą w puszce i LSD. Autodestrukcyjne zapędy frontmana zaczęły się też odbijać na jego scenicznej formie.

12 grudnia 1970 r. podczas koncertu w The Warehouse w Nowym Orleanie wokalista przeszedł załamanie. W trakcie klawiszowej solówki Manzarka w przeboju "Light My Fire", Morrison usiadł przy perkusji. Z podestu wstał dopiero ponaglony przez perkusistę Johna Densomore'a, jednak zamiast dokończyć występ, rozwalił mikrofon o scenę i zszedł za kulisy. To był koniec.

John Densmore w swojej biografii "Riders on the Storm" napisał, że po koncercie doszło do spotkania z Robbiem Kriegerem i Rayem Manzarkiem, podczas którego zapadła decyzja o zakończeniu występów na żywo.

Od grudnia 1970 r. trwały nagrania płyty "L.A. Woman", jednak jeszcze zanim ukończono miksy materiału (w połowie kwietnia 1971 r.), Jim Morrison wraz ze swoją partnerką Pamelą Courson wyruszył do Paryża. Stolicę Francji odwiedził w wakacje 1970 r. i wówczas to miasto przypadło mu do gustu na tyle, że rozważał przeprowadzkę, by tam pisać. Wyjeżdżając, Morrison do końca nie sprecyzował swoich planów na następne miesiące. Nie było też wiadomo, czy zamierza powrócić do The Doors, choć pewne znaki wskazywały na to, że myślał o porzuceniu zespołu na dobre.

"Na tym zdjęciu widać nadciągającą śmierć Jima" - mówił później Ray Manzarek o okładkowej fotografii wokalisty z płyty "L.A. Woman". "Jasnowidz z pewnością uznałby, że ten człowiek niedługo umrze. Czuje się na nim ogromny ciężar. Nie był już młodym poetą, którego znałem na plaży w Venice" - dodawał klawiszowiec.

W Paryżu Morrison chciał na dobre poświęcić się pisaniu, w mieście szukał głównie śladów zostawionych przez takich twórców, jak Baudelaire czy Ernest Hemingway. Biografowie wokalisty podkreślają, że wówczas nasiliły się jego kłopoty z trunkami, które wcześniej ściągały na niego kłopoty.

Jim Morrison i jego ostatnie chwile w Paryżu

Wieczorem 2 lipca 1971 r. Jim i Pamela poszli do kina na film "Pursued" z Robertem Mitchumem w roli głównej - po całym dniu podlewanym trunkami i używkami "zmęczona" para wyszła przed końcem projekcji. Później wrócili do wynajmowanego apartamentu przy Rue Beautreillis 17, gdzie po pewnym czasie poszli spać. Jeszcze wcześniej Morrison próbował coś pisać w swoim notatniku, który potem zyska sławę jako "Last French Notebook".

Po godzinie Courson obudziła się, słysząc, że Morrison dławi się i bulgocze. Obudzony wokalista The Doors w łazience zaczął wymiotować krwią, jednak miał zapewnić swoją partnerkę, że czuje się lepiej i nie potrzebuje lekarza i chciałby się wykąpać. Pamela poszła wówczas spać i obudziła się ok. 8 rano 3 lipca.

W łazience znalazła nieprzytomnego Morrisona, który nie reagował na jej próby obudzenia. Ok. 8.30 Courson zadzwoniła do swojego przyjaciela Alaina Ronaya, a chwilę później po straż pożarną. Wg późniejszych relacji Pameli, przybyli strażacy wyciągnęli Morrisona z łazienki i położyli w sypialni, gdzie rozpoczęli masaż serca, który jednak nie przyniósł skutku.

Francuski lekarz Max Vasille napisał, że śmierć nastąpiła z "przyczyn naturalnych". Późniejsze informacje podawały atak serca jako przyczynę zgonu. Nie wykonano jednak autopsji. Tak brzmiała oficjalna wersja, która obowiązywała przez lata, choć pojawiało się przy niej mnóstwo znaków zapytania.

W opublikowanej w 2014 r. książce "Gdy ucichnie muzyka. Biografia The Doors" Micka Walla możemy przeczytać, że Jim Morrison zmarł po przedawkowaniu w klubie Rock And Roll Circus. Jego ciało miał zostać cichcem wyniesione i przetransportowane do mieszkania, gdzie przebywała otumaniona używkami Pam Courson. Tę wersję potwierdzała m.in. Marianne Faithfull, która spotykała się z dilerem Jeanem de Breteuilem, mającym dostarczyć znacznie mocniejszy towar Morrisonowi. Ta wokalistka wprost mówiła, że jej ówczesny partner był odpowiedzialny za śmierć frontmana The Doors.

"Sprowadźcie karetkę. Mój Jim chyba umiera... Jest w wannie. Ma krew pod nosem. Zróbcie to dla mnie" - tak miała przez telefon powiedzieć Pam Courson do Alaina Ronaya.

Na miejsce przyjechali m.in. strażacy, pogotowie i lekarz policyjny ("Wygląda znacznie starzej. Dałbym mu 57 lat" - miał powiedzieć na widok Morrisona). Jeszcze przed przybyciem służb Pam zdążyła spalić większość listów i notatek Jima.

Niemal od razu zaczęły krążyć coraz bardziej fantastyczne doniesienia o tym, jak faktycznie zginął Morrison. Na liście podejrzanych znaleźli się m.in. mafia z Korsyki, zawodowy morderca, a nawet... CIA. Tajne służby USA miały stać za zgonami innych idoli młodzieży: Briana Jonesa (gitarzysta i pierwszy lider The Rolling Stones), Jimiego Hendriksa i Janis Joplin. Dodajmy, że cała trójka - plus właśnie Jim Morrison - po latach została zaliczona do osławionego Klubu 27. Jeszcze inna szalona teoria sugerowała, że śmierć Morrisona była mistyfikacją, bo wokalista miał planować w ten sposób swoje zniknięcie.

Pam Courson próbowała przekazać informację o śmierci Jima muzykom The Doors, ale w Stanach trwał wówczas długi weekend związany z tamtejszym Świętem Niepodległości 4 lipca. Z menedżerem Billem Siddonsem wcześniej skontaktował się Clive Selwood, prowadzący biuro wytwórni Electra w Londynie. Do niego z kolei odezwali się dziennikarze, próbujący potwierdzić wiadomość o śmierci Morrisona. Dopiero po kolejnych kilku godzinach Siddons dodzwonił się do Pam Courson. 21-letni menedżer wsiadł w najbliższy samolot do Francji - w Paryżu pomógł jej zająć się formalnościami, dbając jednocześnie o utrzymaniu wiadomości w sekrecie. Siddons na miejscu zobaczył trumnę i akt zgonu, choć sam nie widział ciała.

Niemal każda osoba z najbliższych Morrisona przekazywała szczegóły przygotowań do pogrzebu ze swojej perspektywy. Pewne jest, że Jim został pochowany jako "amerykański poeta" na cmentarzu Pere-Lachaise. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło według różnych źródeł tylko cztery lub pięć osób: Pamela Courson, Alain Ronay, jego przyjaciółka i reżyserka Agnes Varda, Bill Siddons oraz Robin Wertle (sekretarka Morrisona przez kilka miesięcy jego pobytu w Paryżu; niektóre informacje podają pisownię imienia i nazwiska - Robyn Wurtele). Nie powiadomiono nikogo z rodziny, przyjaciół czy kolegów z The Doors.

Grób Jima Morrisona (w środku) krótko po pogrzebie - zdjęcie z 9 lipca 1971 r. Bettmann Getty Images

"Dostałem telefon, ale nie uwierzyłem to, bo słyszeliśmy to gówno niemal cały czas - że Jimi skoczył z klifu lub coś takiego. Wysłaliśmy naszego menedżera do Paryża, który zadzwonił i powiedział, że to prawda" - tak z kolei przedstawiał to Robby Krieger.

Wiadomość o śmierci Jima Morrisona pojawiła się publicznie już po pogrzebie, gdy Bill Siddons wrócił do USA. Mimo jego oświadczenia kilka dni później w europejskiej prasie dementowano sugestie, jakoby wokalista zmarł w Paryżu.

W cmentarnych wykazach grób oznaczony był nazwiskiem Douglasa Jamesa Morrisona. Błąd powtarzały pierwsze tabliczki, które szybko padały łupem złodziei. Na lata zniknęło popiersie wykonane na 10. rocznicę śmierci przez chorwackiego rzeźbiarza Mladena Mikulina (policja odnalazła je przypadkiem w 2025 r.). Na początku lat 90. ojciec wokalisty, Steve Morrison zamówił tablicę z brązu z inskrypcją w języku greckim - KATA TON DAIMONA EAUTOU. Te słowa są tłumaczone jako "zgodnie z własnym demonem" lub "wierny samemu sobie" (to wersja ojca).

Dodajmy, że nie żyją już niemal wszyscy świadkowie ostatnich chwil Jima Morrisona. "Już nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się wydarzyło" - podkreślają fani The Doors.