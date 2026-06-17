Za zmianą zdjęcia w mediach społecznościowych poszła wiadomość o podpisaniu długoterminowej, globalnej umowy między Faith No More a brazylijską firmą 30e, określaną mianem "giganta rozrywki na żywo". Dokument ma zapewnić pełną obsługę zespołu na czele z planowaniem tras koncertowych na pięciu kontynentach, strategią marketingową i obsługą fanów.

"30e sprawia wrażenie firmy, która chce zmienić status quo, a my jako artyści rozumiemy tego wartość. Ich podejście nie przypomina typowych mechanizmów; wydaje się, że pochodzi z innego miejsca, z inną energią i jesteśmy gotowi to poprzeć" - głosi komunikat zespołu.

Faith No More powróci w 2027 r.

"Faith No More zawsze byli synonimem rewolucji. Ukształtowali całe pokolenia właśnie dlatego, że nie chcieli grać według oczywistych reguł rynku i to właśnie ten sam zuchwały duch napędza 30e. Celem tej umowy jest wspólne zbudowanie platformy dla globalnych doświadczeń, która szanuje DNA zespołu i prezentuje światu naszą wizję rozrywki" - podkreśla Pepeu Correa, dyrektor generalny 30e.

Ogłoszenie umowy i sugestia powrotu FNM na scenę w 2027 r. jest bardzo dużym zaskoczeniem dla fanów. Ostatnie doniesienia raczej wskazywały, że ekipa dowodzona przez wokalistę Mike'a Pattona nie zamierza już wrócić pod tym szyldem.

Grupa pierwotnie miała zagrać europejską trasę w 2020 r., jednak te występy (a także koncerty w Australii) zostały przełożone na kolejny rok z powodu pandemii. Gdy już świat muzyczny wrócił do aktywnego koncertowania, amerykańska formacja poinformowała o przełożeniu występów z powodu nasilenia się problemów psychicznych Mike'a Pattona.

Mike Patton: Przepraszam fanów

"Nie czuję, bym mógł dać z siebie wszystko, a nie zamierzam dawać mniej niż 100 procent. Przepraszam fanów i mam nadzieję, że wkrótce Wam to wynagrodzę. Zespoły wspierają mnie i mamy nadzieję na znalezienie jakiegoś zdrowego rozwiązania" - pisał wtedy Patton.

Ostatecznie wszystkie koncerty zostały odwołane. W 2022 r. w rozmowie z "The Guardian" Patton zdradził, że od tego czasu nie rozmawiał ani razu ze swoimi kolegami. To już sugerowało, że przyszłość formacji może stanąć pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy, że grupa już raz została rozwiązana - w 1998 r., by wrócić na scenę po 11-letniej przerwie w 2009 r. Po reaktywacji muzycy nagrali tylko jeden album - "Sol Invictus" z 2015 r.

Później Roddy Bottum, klawiszowiec i współzałożyciel Faith No More, status grupy określił mianem "półstałego zawieszenia". W kolejnych wywiadach wprost stwierdził, że żaden z muzyków nie ma ochoty na powrót do występów pod szyldem FNM.

Obecnie Mike Patton kończy serię koncertów z braćmi Avett, promując wspólny album "AVTT/PTTN". Podczas występów wokalista sięga po utwory FNM.

Kim jest Mike Patton?

Mike Patton poza byciem frontmanem Faith No More jest bardzo aktywny na muzycznej scenie. Jest założycielem Mr. Bungle, pomysłodawcą takich projektów jak Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, czy Mondo Cane. Współpracował z wieloma muzykami i zespołami - m.in. z Norah Jones, Johnem Zornem, Sepulturą, Melvins, Bjork, Fennesz czy z Sergem Gainsbourgiem. Ma na swoim koncie też kilka ścieżek dźwiękowych do filmów, m.in. do "A Perfect Place" z 2008 roku.

Pozostali muzycy również nie próżnowali: basista Billy Gould nagrywał i koncertował z takimi wykonawcami, jak m.in. Brujeria, Jello Biafra, MC5, Fear Factory i Corvus Corax, perkusista Mike Bordin ma na koncie występy u boku m.in. Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath, Korn, Black Label Society, Primus i Jerry'ego Cantrella z Alice in Chains, a klawiszowiec Roddy Bottum nagrywał z indiepopowym składem Imperial Teen, w którym pełni funkcję wokalisty i gitarzysty. Ostatni skład FNM uzupełniał gitarzysta Jon Hudson (z Billym Gouldem mieszkał w pokoju).

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