"Niespodzianka! Żyjemy! Faith No More również, żyją i wracają na scenę - z dumą ogłaszamy, że ich koncert uświetni w 2027 roku Mystic Festival, na który zapraszamy do Gdańska, Letnicy od 10 do 12 czerwca" - czytamy w krótkim ogłoszeniu od organizatorów.

Przyszłoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się na błoniach Polsat Plus Areny Gdańsk. Przez pięć ostatnich lat Mystic Festival odbywał się w Stoczni Gdańskiej, która okazała się już za mała, by pomieścić wszystkich chętnych.

Faith No More powróci do Polski 12 lat od ostatniego koncertu, który odbył się 8 czerwca 2015 r. w Tauron Arenie Kraków.

Faith No More pierwszym headlinerem Mystic Festival 2027

Powrót amerykańskiego kwintetu na scenę był bardzo dużym zaskoczeniem dla fanów. Ostatnie doniesienia raczej wskazywały, że ekipa dowodzona przez wokalistę Mike'a Pattona nie zamierza już wrócić pod tym szyldem.

Grupa pierwotnie miała zagrać europejską trasę w 2020 r., jednak te występy (a także koncerty w Australii) zostały przełożone na kolejny rok z powodu pandemii. Gdy już świat muzyczny wrócił do aktywnego koncertowania, amerykańska formacja poinformowała o przełożeniu występów z powodu nasilenia się problemów psychicznych Mike'a Pattona.

Ostatecznie wszystkie koncerty zostały odwołane. W 2022 r. w rozmowie z "The Guardian" Patton zdradził, że od tego czasu nie rozmawiał ani razu ze swoimi kolegami. To już sugerowało, że przyszłość formacji może stanąć pod dużym znakiem zapytania. Przypomnijmy, że grupa już raz została rozwiązana - w 1998 r., by wrócić na scenę po 11-letniej przerwie w 2009 r. Po reaktywacji muzycy nagrali tylko jeden album - "Sol Invictus" z 2015 r.

Później Roddy Bottum, klawiszowiec i współzałożyciel Faith No More, status grupy określił mianem "półstałego zawieszenia". W kolejnych wywiadach wprost stwierdził, że żaden z muzyków nie ma ochoty na powrót do występów pod szyldem FNM.

Podczas przerw w działalności pozostali muzycy również nie próżnowali: basista Billy Gould nagrywał i koncertował z takimi wykonawcami, jak m.in. Brujeria, Jello Biafra, MC5, Fear Factory i Corvus Corax, perkusista Mike Bordin ma na koncie występy u boku m.in. Ozzy'ego Osbourne'a i Black Sabbath, Korn, Black Label Society, Primus i Jerry'ego Cantrella z Alice in Chains, a klawiszowiec Roddy Bottum nagrywał z indiepopowym składem Imperial Teen, w którym pełni funkcję wokalisty i gitarzysty. Ostatni skład FNM uzupełniał gitarzysta Jon Hudson (z Billym Gouldem mieszkał w pokoju).

Mystic Festival: Święto ciężkiego grania

Headlinerami tegorocznej edycji byli żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth, amerykański Black Label Society z Zakkiem Wylde'em na czele oraz pomorski Behemoth, czyli nasza eksportowa gwiazda ekstremy.

W Gdańsku zaprezentowali się także m.in. Down, Death To All, Electric Wizard, Carpenter Brut, Benediction, Rotting Christ, Primordial, Shining, Mastodon, Turbo, The Gathering, Saxon, Pain, Evergrey, Frog Leap, SepticFlesh, Scour, Gaahls Wyrd, BØLZER i Harakiri For The Sky.