19 lipca, nieco tydzień po swoich 71. urodzinach, niespodziewanie zmarł Ryszard "Placho" Olesiński, gitarzysta grupy Ex Maanam, który w latach 1979-2003 występował u boku Kory i Marka Jackowskiego w zespole Maanam.

Muzyk został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. To krótko po pogrzebie zapowiedziano, że decyzją najbliższej rodziny zmarłego muzyka oraz członków zespołu działalność Ex Maanam będzie kontynuowana.

Kto zastąpił zmarłego Ryszarda Olesińskiego w Ex Maanam?

Teraz grupa ogłosiła, że nowym gitarzystą został Edmund Stasiak, były muzyk Lady Pank (lata 1982-1988) i Papa Dance. W 1989 r., po powrocie z USA, założył zespół Emigranci, w którym na początku towarzyszyli mu Paweł Kukiz (wokal), Robert Jaszewski (były basista Oddziału Zamkniętego i Lady Pank) i Piotr Szkudelski (perkusista Perfectu i Martyny Jakubowicz). Ich piosenka "Na falochronie" stała się wielkim przebojem, co sprawiło, że Emigranci wydali debiutancki album "Rosja i Ameryka" (1992). W sumie w latach 1989-1998 i 2004-2011 Stasiak z różnymi muzykami wypuścił trzy płyty tego zespołu.

"Edmund zastąpi Ryśka, którego dobrze znał, a w latach świetności Maanamu i Lady Panku często spotykali się na trasie. Witamy Cię Edmundzie w zespole, jesteśmy bardzo wdzięczni, że podjąłeś to muzyczne wyzwanie. Szczególne podziękowania kierujemy do Jadwigi Olesińskiej żony Ryśka oraz Ewy Jackowskiej żony Marka, które w chwilach, gdy decydowała się przyszłość zespołu mocno nas mobilizowały i namawiały, aby kontynuować dzieło Marka i muzyków, których zaprosił po latach do współpracy w tym projekcie" - czytamy we wpisie Ex Maanam.

Ex Maanam - najbliższe koncerty w nowym składzie:

23.08 - Radziejowice

24.08 - Dobrzyniewo Duże

30.08 - Kinkajmy

7.09 - Sztum.

Przypomnijmy, że w 2008 r. na skutek wewnętrznych konfliktów Kora i Marek Jackowski podjęli decyzję o zawieszeniu działalności grupy Maanam. Kilka lat później Marek Jackowski podjął próbę reaktywacji zespołu w składzie z jego najlepszego okresu, lecz niespodziewana śmierć gitarzysty w 2013 r. przerwała te plany. Niedługo później Ryszard Olesiński, Bogdan Kowalewski (bas) i Paweł Markowski (perkusja) zdecydowali się wcielić w życie pomysł Jackowskiego i reaktywować zespół pod nazwą Złoty Maanam. Kora odmówiła koncertowania z muzykami, nazywając ich "hienami cmentarnymi", a na jej miejscu pojawiła się wokalistka Karolina Leszko-Tyszyńska.

Ostatecznie u boku Olesińskiego i Markowskiego pojawił się basista ostatniego składu Maanamu - Bogdan Wawrzynowicz, a także gitarzysta Krzysztof Zawadka, znany m.in. z Oddziału Zamkniętego (a potem Jary Oddział Zamknięty), T.Love, Daab, Porter Band i Chłopców z Placu Broni.

Po nawiązaniu porozumienia z Kamilem Sipowiczem po śmierci Kory, zespół Złoty Maanam zmienił nazwę na Ex Maanam. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w zespole pojawiały się różne piosenkarki (Karolina Gibki oraz Agnieszka Bieńkowska), jednak w lutym 2024 r. do składu powróciła Karolina Leszko-Tyszyńska. Ostatni skład Ex Maanam tworzyli z nią Ryszard Olesiński (gitara), Paweł Markowski (perkusja), Waldemar Dąże (gitara) i Tomasz Kupiec (bas).

