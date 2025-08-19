Ex Maanam po śmierci Ryszarda Olesińskiego. "Jesteśmy bardzo wdzięczni"
Już po pogrzebie Ryszarda Olesińskiego, gitarzysty Ex Maanam i wieloletniego muzyka grupy Maanam, było wiadomo, że projekt Ex Maanam będzie kontynuowany. Teraz poznaliśmy nazwisko jego następcy.
19 lipca, nieco tydzień po swoich 71. urodzinach, niespodziewanie zmarł Ryszard "Placho" Olesiński, gitarzysta grupy Ex Maanam, który w latach 1979-2003 występował u boku Kory i Marka Jackowskiego w zespole Maanam.
Muzyk został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół. To krótko po pogrzebie zapowiedziano, że decyzją najbliższej rodziny zmarłego muzyka oraz członków zespołu działalność Ex Maanam będzie kontynuowana.
Kto zastąpił zmarłego Ryszarda Olesińskiego w Ex Maanam?
Teraz grupa ogłosiła, że nowym gitarzystą został Edmund Stasiak, były muzyk Lady Pank (lata 1982-1988) i Papa Dance. W 1989 r., po powrocie z USA, założył zespół Emigranci, w którym na początku towarzyszyli mu Paweł Kukiz (wokal), Robert Jaszewski (były basista Oddziału Zamkniętego i Lady Pank) i Piotr Szkudelski (perkusista Perfectu i Martyny Jakubowicz). Ich piosenka "Na falochronie" stała się wielkim przebojem, co sprawiło, że Emigranci wydali debiutancki album "Rosja i Ameryka" (1992). W sumie w latach 1989-1998 i 2004-2011 Stasiak z różnymi muzykami wypuścił trzy płyty tego zespołu.
"Edmund zastąpi Ryśka, którego dobrze znał, a w latach świetności Maanamu i Lady Panku często spotykali się na trasie. Witamy Cię Edmundzie w zespole, jesteśmy bardzo wdzięczni, że podjąłeś to muzyczne wyzwanie. Szczególne podziękowania kierujemy do Jadwigi Olesińskiej żony Ryśka oraz Ewy Jackowskiej żony Marka, które w chwilach, gdy decydowała się przyszłość zespołu mocno nas mobilizowały i namawiały, aby kontynuować dzieło Marka i muzyków, których zaprosił po latach do współpracy w tym projekcie" - czytamy we wpisie Ex Maanam.
Ex Maanam - najbliższe koncerty w nowym składzie:
23.08 - Radziejowice
24.08 - Dobrzyniewo Duże
30.08 - Kinkajmy
7.09 - Sztum.
Przypomnijmy, że w 2008 r. na skutek wewnętrznych konfliktów Kora i Marek Jackowski podjęli decyzję o zawieszeniu działalności grupy Maanam. Kilka lat później Marek Jackowski podjął próbę reaktywacji zespołu w składzie z jego najlepszego okresu, lecz niespodziewana śmierć gitarzysty w 2013 r. przerwała te plany. Niedługo później Ryszard Olesiński, Bogdan Kowalewski (bas) i Paweł Markowski (perkusja) zdecydowali się wcielić w życie pomysł Jackowskiego i reaktywować zespół pod nazwą Złoty Maanam. Kora odmówiła koncertowania z muzykami, nazywając ich "hienami cmentarnymi", a na jej miejscu pojawiła się wokalistka Karolina Leszko-Tyszyńska.
Ostatecznie u boku Olesińskiego i Markowskiego pojawił się basista ostatniego składu Maanamu - Bogdan Wawrzynowicz, a także gitarzysta Krzysztof Zawadka, znany m.in. z Oddziału Zamkniętego (a potem Jary Oddział Zamknięty), T.Love, Daab, Porter Band i Chłopców z Placu Broni.
Po nawiązaniu porozumienia z Kamilem Sipowiczem po śmierci Kory, zespół Złoty Maanam zmienił nazwę na Ex Maanam. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w zespole pojawiały się różne piosenkarki (Karolina Gibki oraz Agnieszka Bieńkowska), jednak w lutym 2024 r. do składu powróciła Karolina Leszko-Tyszyńska. Ostatni skład Ex Maanam tworzyli z nią Ryszard Olesiński (gitara), Paweł Markowski (perkusja), Waldemar Dąże (gitara) i Tomasz Kupiec (bas).