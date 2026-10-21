Po festiwalowych występach tego lata grupa Europe ruszyła w trasę z okazji 40-lecia swojej przełomowej płyty "The Final Countdown". Na jubileuszu się nie kończy, bo 25 września do sprzedaży trafił pierwszy album od dziewięciu lat.

W hali COS Torwar w Warszawie licznie przybyli fani z nowej płyty "Come This Madness" usłyszeli promujące single "One on One", "The Cult of Ignorance" i "Scandinavian Eyes".

Pierwsza część koncertu wypełniona była właśnie nowymi nagraniami, a także utworami pokazującymi przekrojowy katalog Szwedów - od "Superstitious" i "Prisoners in Paradise" z przełomu lat 80. i 90., po kompozycje z drugiego etapu kariery. Sami muzycy określają nagrany po reaktywacji album "Start from the Dark" (2004 r.) jako swój drugi debiut.

Europe świętuje 40-lecie płyty "The Final Countdown"

Najbardziej oczekiwana była jednak druga część, choć grając w całości płytę "The Final Countdown" muzycy nie zachowali kolejności utworów z oryginalnego wydania. Na albumie tytułowa piosenka znalazła się jako pierwsza, a wiadome było, że zostanie ona zagrana na koniec koncertu.

Poza 10 nagraniami usłyszeliśmy również ciepło przyjęty "On Broken Wings", który nie został wydany na płycie "The Final Countdown". Trafił on na stronę B singla z tytułową piosenką, a dopiero po siedmiu latach opublikowano go na składance "1982-1992".

Europe świętuje 40-lecie płyty "The Final Countdown" Zobacz galerię + 23

Największą furorę zrobił wykrzyczany przez tysiące fanów "The Final Countdown". Dziś trudno sobie wyobrazić bez tego utworu z charakterystycznym odliczaniem i klawiszowym motywem żaden z koncertów Europe. Perkusista Ian Haugland niedawno podkreślił, że po premierze "historia rocka zmieniła się na zawsze", choć początkowo muzycy wcale nie byli przekonani do tego numeru.

"Wydany w 1986 roku 'The Final Countdown' stał się czymś więcej niż tylko singlem - stał się hymnem, który przekroczył pokolenia, granice i czas. Od kultowego intro na syntezatorze po niepowstrzymany globalny wpływ, Europe wkroczył w nieśmiertelność utworem, który wciąż rozpala areny i serca na całym świecie. Cztery dekady później misja trwa. Dźwięk, wizja, chwila - wciąż rosnąca, wciąż potężna, wciąż wieczna. To nie koniec. To dziedzictwo " - podkreślił Ian Haugland.

Główny motyw klawiszowy wymyślił Joey Tempest na przełomie 1981 i 1982 roku (wokalista grał na klawiszach na dwóch pierwszych płytach Europe). Basista John Leven zasugerował mu rozwinięcie tego tematu. Pierwsze reakcje pozostałych kolegów były jednak dalekie od entuzjazmu.

"Kiedy pierwszy raz usłyszałem to intro, to moja reakcja była taka: 'Bez jaj, nie możemy tego wykorzystać'. Dzięki Bogu mnie nie posłuchali" - wspominał gitarzysta John Norum, który w listopadzie 1986 roku opuścił Europe rozczarowany klawiszowym brzmieniem zespołu.

"Niektórzy w zespole uważali, że to coś niepasującego do rockowego bandu. Ale w końcu wywalczyłem, żebyśmy to wykorzystali" - opowiadał Joey Tempest, choć nawet on sam nie był przekonany do tego, żeby wydać piosenkę na singlu.

Klasyczny skład, który zaprezentował się również w Warszawie, uzupełnia jeszcze klawiszowiec Mic Michaeli. W stolicy Szwedów poprzedzała grająca klasycznego hard rocka kanadyjska grupa Damn Truth.

Europe na koncercie w Warszawie - setlista:

"Scandinavian Eyes"

"Walk the Earth"

"Superstitious"

"One on One"

"Last Look at Eden"

"War of Kings"

"Prisoners in Paradise"

"The Cult of Ignorance"

"On Broken Wings"

"Rock the Night"

"Carrie"

"Danger on the Track"

"Ninja"

"Cherokee"

"Time Has Come"

"Heart of Stone"

"On the Loose"

"Love Chaser"

"The Final Countdown".

Koncert został zorganizowany przez Live Nation.