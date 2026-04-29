Karierę Europe można podzielić na dwa etapy - pierwszy to lata 80. i czas gigantycznego sukcesu przede wszystkim płyty "The Final Countdown" z tytułowym przebojem. Z kolei drugi to powrót w pięcioosobowym, najsłynniejszym składzie (bez gitarzysty Kee Marcelo) w 2003 r. Rok później pojawił się album "Start from the Dark" nagrany z Kevinem Elsonem, który zajmował się brzmieniem "The Final Countdown". Sami muzycy przyznawali, że właściwie traktują "Start from the Dark" jako nowe otwarcie, drugi debiut.

Od tej płyty regularnie co dwa-trzy lata ukazują się kolejne albumy sygnowane nazwą Europe - "Secret Society" (2006), "Last Look at Eden" (2009), "Bag of Bones" (2012) i "War of Kings" (2015) i "Walk the Earth" (2017). Na kolejny materiał fani musieli poczekać znacznie dłużej.

Europe ze szczegółami nowej płyty "Come This Madness"

Teraz grupa ze Szwecji ogłosiła, że 25 września wypuści swój 12. album studyjny - "Come This Madness". Poznaliśmy już pierwszy singel "One On One".

"To zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Moc i klimat są świeże, ale niektóre melodie przenoszą mnie z powrotem tam, gdzie wszystko się zaczęło. Tekstowo nie jest może pełen eskapizmu jak wczesny Europe, ale teksty automatycznie stały się raczej odzwierciedleniem czasów, w których żyjemy dzisiaj. Od czasu, gdy 'One On One' to było tylko demo, trzymaliśmy się go... nigdy nie odpuściliśmy tego kawałka i dziś jest w miejscu, do którego należy, to pełen energii, porywający i mocny rockowy numer" - podkreśla Joey Tempest, wokalista, założyciel i frontman Europe.

Peter Stormare w teledysku Europe

Teledysk do "One On One", osadzony w surowej, kinowej scenerii, koncentruje się na jednej postaci, poobijanej, złamanej i obnażonej emocjonalnie - ożywionej w poruszającej i głęboko ludzkiej kreacji cenionego aktora Petera Stormare'a (m.in. "Fargo", "Big Lebowski", "Raport mniejszości", "8 mm", "Armageddon", "Prison Break", "Tańcząc w ciemnościach").

"Zawsze wiedzieliśmy, że Peter kocha muzykę rockową i kiedy pojawiło się jego nazwisko, poczuliśmy, że to właściwy moment. Chcieliśmy podejść do tego z innej perspektywy, w sposób bardziej minimalistyczny i nieoczekiwany" - opowiada Joey Tempest.

Pochodzący również ze Szwecji Peter Stormare ma w dorobku kilka płyt oraz role w teledyskach takich wykonawców związanych z ciężkim graniem, jak m.in. Sabaton, Lindemann (projekt wokalisty grupy Rammstein), Possessed i Pain.

Album "Come This Madness" został nagrany w RMV Studio, sztokholmskim studiu nagraniowym założonym przez Benny'ego Anderssona i Ludviga Anderssona. Na płycie gościnnie pojawili się Tobias Forge (Ghost) i Michael Åkerfeldt (Opeth), a za jego produkcję odpowiada Tom Dalgety (Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult, Opeth). Aby doprowadzić projekt do finałowej fazy i zrealizować swoją wizję, zespół zaprosił do współpracy jedną z najbardziej szanowanych legend rocka, Mike'a Frasera (AC/DC, Van Halen, Metallica, The Cult, Loverboy), aby zmiksował płytę.

"Come This Madness" będzie dostępne jako CD, LP oraz w formie cyfrowej, a jego okładka została zaprojektowana przez Storm Studios (m.in. Pink Floyd, Led Zeppelin i Muse).

"Europe widział już wszystko. Idzie do przodu. Nigdy nie stał w miejscu. Wciąż się podnosi, przełamując oczekiwania, ewoluując, adaptując się i posuwając naprzód bez kompromisów" - czytamy w informacji o nowym albumie.

Przypomnijmy, że jesienią Europe ruszy w trasę z okazji 40-lecia premiery swojej trzeciej płyty "The Final Countdown". Tytułowy utwór dał jej status międzynarodowej gwiazdy, zdobywając numer 1 w 25 krajach.

W ramach wspomnianej trasy Szwedzi powrócą do Polski na jeden koncert, który odbędzie się 20 października w hali COS Torwar w Warszawie. Podczas jubileuszowych koncertów Europe zagra obszerny wybór najważniejszych utworów z całej kariery, a ich kulminacją będzie wykonanie albumu "The Final Countdown" w całości.

Działający bez zmian od reaktywacji zespół tworzą: Joey Tempest (wokalista naprawdę nazywa się Rolf Magnus Joakim Larsson), John Norum (gitara), John Leven (bas), Ian Haugland (perkusja) i Mic Michaeli (instrumenty klawiszowe).

Europe - szczegóły płyty "Come This Madness" (tracklista):

"One on One"

"The Cult of Ignorance"

"Come This Madness"

"This Time of Year"

"In a Different World"

"Scandinavian Eyes"

"Takin' It Back"

"In the Absence of Grace"

"The Angels Must Have Flown"

"The Devil's Back"

"Nothing Can Follow This".

