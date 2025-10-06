"Jest wiele rzeczy, których chciałbym jeszcze dokonać. Jednocześnie coraz poważniej myślę o zakończeniu kariery. Pozwolę sobie jednak, bez jakiegokolwiek powodu, na nagrywanie płyt w studio. Nie chciałbym jednak wychodzić na scenę i być w formie, która by mnie kompromitowała" - mówił dobre kilka lat temu Eric Clapton.

Po tegorocznych koncertach we wrześniu w USA, 80-letni obecnie gitarzysta ogłosił serię występów w Europie zaplanowanych na 2026 r. Muzyk odwiedzi m.in. Węgry, Czechy i Polskę. Koncert w naszym kraju odbędzie się 29 kwietnia 2026 r. w Tauron Arenie Kraków - organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Do tej pory Clapton zagrał w Polsce siedem koncertów, w tym cztery owiane sławą występy w 1979 r. (dwa w Sali Kongresowej w Warszawie i dwa w Spodku w Katowicach). Po raz ostatni w naszym kraju był w roli głównej gwiazdy Life Festival 2014 w Oświęcimiu.

Eric Clapton wraca do Polski. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 7 października o godz. 11:00. Z kolei sprzedaż ogólna ruszy 10 października o godz. 11:00.

21 listopada do sprzedaży trafi zremasterowana, specjalna edycja płyty Claptona z 1989 r. "Journeyman", wzbogaconej o cztery premierowe utwory pochodzące z oryginalnych sesji nagraniowych. Album "Journeyman: Deluxe Edition" będzie dostępny cyfrowo oraz na CD i winylu. Zapowiada go niepublikowany wcześniej singel "Forever", napisany przez Jerry'ego Williamsa.

Z "Journeyman" pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Pretending", "Bad Love" i "Running on Faith", a w nagraniach gościnnie wystąpili George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray i inni.

Dotychczasowy studyjny dorobek Erica Claptona zamyka wydany w październiku 2024 r. album "Meanwhile". Na to wydawnictwo złożyło się 14 utworów, w tym sześć premierowych nagrań oraz osiem piosenek, które wypuszczał na singlach od 2020 r. Część z nich to covery - m.in. standard "Moon River" z udziałem starego druha Jeffa Becka, zarejestrowany na kilka miesięcy przed jego śmiercią, "You've Changed" Chucka Berry'ego i spopularyzowany przez Elvisa Presleya "Always on My Mind". Wśród gości poza wspomnianym Jeffem Beckiem znaleźli się także m.in. Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago i Simon Climie.

