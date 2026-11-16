Kolejny koncert Erica Claptona w Polsce odbędzie się 12 maja 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Wydarzenie organizuje Live Nation.

Przedsprzedaż na stronie artysty: 18 listopada od godz. 11:00.

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 18 listopada od godz. 12:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster: 19 listopada od godz. 12:00.

Sprzedaż ogólna: 20 listopada od godz. 12:00.

Eric Clapton powraca do Polski

Przypomnijmy, że jeden z najsłynniejszych gitarzystów wszech czasów powróci do naszego kraju niemal równo rok po wyprzedanym koncercie w Tauron Arenie Kraków.

Europejska trasa w 2027 r. obejmie również występy w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech. W sumie zaplanowano dziewięć koncertów.

Ogłoszenie trasy poprzedza premierę albumu "The Road to Escondido: Enhanced Edition", zaplanowaną na 20 listopada. Wydawnictwo upamiętnia 20. rocznicę wspólnego albumu Claptona i J.J. Cale'a. Oryginalnie wydany w 2006 r. krążek był pierwszym pełnowymiarowym albumem obu muzyków, którzy od lat cenili swoją twórczość.

Dotychczasowy studyjny dorobek Erica Claptona zamyka wydany w październiku 2024 r. album "Meanwhile". Na to wydawnictwo złożyło się 14 utworów, w tym sześć premierowych nagrań oraz osiem piosenek, które wypuszczał na singlach od 2020 r. Część z nich to covery - m.in. standard "Moon River" z udziałem starego druha Jeffa Becka, zarejestrowany na kilka miesięcy przed jego śmiercią, "You've Changed" Chucka Berry'ego i spopularyzowany przez Elvisa Presleya "Always on My Mind". Wśród gości poza wspomnianym Jeffem Beckiem znaleźli się także m.in. Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago i Simon Climie.

81-letni gitarzysta od dłuższego czasu nie kryje, że zbliża się do końca kariery. W ostatnich latach daje po ok. 20 koncertów rocznie.

"Jest wiele rzeczy, których chciałbym jeszcze dokonać. Jednocześnie coraz poważniej myślę o zakończeniu kariery. Pozwolę sobie jednak, bez jakiegokolwiek powodu, na nagrywanie płyt w studio. Nie chciałbym jednak wychodzić na scenę i być w formie, która by mnie kompromitowała" - mówił dobre kilka lat temu.