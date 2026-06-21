Na początku lat 70. Eric Clapton miał już status gitarowej gwiazdy. Po sukcesach Cream i Blind Faith nie chciał jednak tworzyć kolejnej supergrupy. Marzył o graniu w zespole, w którym nie będzie traktowany jak centralna postać.

W pewnym sensie pomógł mu w tym George Harrison. To właśnie były Beatles zainteresował Claptona twórczością Delaney & Bonnie, a przy okazji przedstawił mu muzyków, którzy później stworzyli Derek and the Dominos. Wśród nich znaleźli się Bobby Whitlock, Carl Radle i Jim Gordon. Clapton szybko złapał z nimi wspólny język. Szczególnie bliska okazała się współpraca z Whitlockiem.

"Od razu zaiskrzyło. Byliśmy jak Lennon i McCartney albo Jagger i Richards" - wspominał po latach.

Wkrótce muzycy zaczęli pracować razem przy albumie George'a Harrisona "All Things Must Pass". Nikt nie przypuszczał, że równolegle dojrzewa historia, która doprowadzi do powstania jednej z najsłynniejszych piosenek w dziejach rocka.

Pattie Boyd była muzą dwóch legend

Pattie Boyd należała do najbardziej rozpoznawalnych kobiet brytyjskiego show-biznesu. George Harrison poświęcił jej m.in. utwory "Something", "I Need You" i "For You Blue". Tymczasem Clapton zakochał się w niej do tego stopnia, że uczynił ją bohaterką całego albumu.

Inspiracją dla tytułu stała się perska opowieść "Lajla i Madżnun", często określana mianem "Romea i Julii Wschodu". Historia zakazanej miłości wyjątkowo mocno przemówiła do muzyka, który sam zmagał się z uczuciem do niedostępnej kobiety.

Co ciekawe, początkowo "Layla" miała być znacznie spokojniejszym utworem. Ostateczny kształt nadał jej Duane Allman z The Allman Brothers Band. To jego charakterystyczny riff stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów w historii rocka.

"Wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o mnie"

Według wspomnień Pattie Boyd, Clapton zaprosił ją do londyńskiego mieszkania, by zaprezentować nową kompozycję. Gdy usłyszała "Laylę", od razu zrozumiała przekaz.

"Była to najbardziej poruszająca piosenka, jaką kiedykolwiek słyszałam. Pomyślałam tylko: Boże, wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o mnie" - wspominała później.

Po latach przyznała, że była jednocześnie zachwycona i skrępowana. Nie chciała rozstawać się z Harrisonem, ale nie mogła ignorować uczuć Claptona.

"To była niezwykle namiętna i dramatyczna deklaracja miłości. Długo się opierałam, ale z czasem nasze małżeństwo z George'em po prostu się rozpadło" - mówiła.

Klasyk, który początkowo był porażką

Album "Layla and Other Assorted Love Songs" trafił do sprzedaży w listopadzie 1970 r. i nie wywołał większego rozgłosu. Część recenzentów oczekiwała od Claptona brzmienia znanego z Cream, dlatego przyjęła nowy materiał chłodno. Również wyniki sprzedaży nie zachwycały. Dopiero kilka lat później utwór zaczął zdobywać popularność i ostatecznie stał się jednym z najważniejszych nagrań w historii rocka.

"Jestem bardzo dumny z tej piosenki. Wciąż robi na mnie ogromne wrażenie" - przyznawał Clapton.

Miłość spełniona, ale nie na zawsze

"Layla" nie pomogła od razu zdobyć serca Pattie Boyd, jednak historia zakończyła się tak, jak marzył Clapton. Modelka rozwiodła się z Harrisonem, a w 1979 r. poślubiła autora przeboju.

George Harrison nie zerwał kontaktu z dawnym przyjacielem. Były Beatles pojawił się nawet na ślubie pary. Według relacji uczestników wesela razem z Paulem McCartneyem i Ringo Starrem wziął udział w nieformalnym jam session. Małżeństwo Boyd i Claptona przetrwało jednak tylko dekadę. Para rozwiodła się w 1989 r.





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