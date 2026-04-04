Collage zaliczany jest do pionierów rocka progresywnego w Polsce. Formacja powstała jeszcze w połowie lat 80., a za najważniejsze dzieło uznawana jest płyta "Moonshine" (1994) z pamiętną okładką z obrazem Zdzisława Beksińskiego. Nagrywany w Holandii album, stał się dla zespołu przepustką na rynek europejski i amerykański, zyskując także uznanie w takich krajach jak Japonia czy Korea.

Grupa w 2013 r. powróciła do koncertowej działalności po 10-letniej przerwie. Po kolejnych zmianach składu od 2017 r. wokalistą jest Bartek Kossowicz, były frontman Quidam. Z kolei dwa lata wcześniej Mirka Gila zastąpił Michał Kirmuć.

Pod koniec grudnia 2022 r. Collage zaprezentował pierwszy studyjny album po 26-letniej przerwie - "Over and Out".

Collage: Problemy zdrowotne Wojtka Szadkowskiego

Liderem grupy i jedynym muzykiem działającym w Collage od samego początku jest perkusista Wojtek Szadkowski, znany także z m.in. Satellite, Strawberry Fields i Peter Pan. W zespole obok Kossowicza i Kirmucia grają obecnie także basista Piotr "Mintay" Witkowski i klawiszowiec Krzysztof Palczewski. Ten skład odpowiadał za "Over and Out".

Poza wznowieniami płyt "Moonshine" i "Baśnie" w połowie 2023 r. w planach był też kolejny materiał grupy. Plany te pokrzyżowały poważne problemy Wojtka Szadkowskiego, który cały czas próbuje wrócić do formy po operacji kontuzjowanego łokcia. Muzyka czeka jednak kolejna pilna operacja, co uniemożliwia mu występ podczas Spring Prog Festival w Sosnowcu (18 kwietnia).

"Do czasu zabiegu i późniejszej rehabilitacji nie mogę grać na perkusji. To dla mnie emocjonalna katastrofa - nigdy wcześniej nie odwołałem żadnego koncertu. Bardzo czekałem na ten występ. Znacie mnie i wiecie, jak bardzo kocham grać na żywo i jak szanuję publiczność i fanów - zdarzało mi się wychodzić na scenę nawet ze złamaniami. (Trasa z Riverside czy koncert w Trójce) Tym razem jednak sytuacja nie pozostawia mi najmniejszego wyboru. Kalectwo na własne życzenie nie jest dobrą opcją" - przekazał perkusista na Facebooku.

"Jedno mogę Wam na koniec obiecać. Ja nie odpuszczę. Nie zagram tego koncertu ale w zamian zagram 1000 innych" - dodał na koniec Wojciech Szadkowski.

W związku z odwołaniem koncertu Collage główną gwiazdą Spring Prog Festival została formacja Quidam. Na scenie w Przystanku Otwartej Kultury w Sosnowcu zaprezentują się również proAge, Distant Dream i Let See Thin.

