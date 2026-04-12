Szersza publiczność odkryła zespół Kraków Street Band za sprawą telewizyjnych programów "Must Be The Music" (finał siódmej edycji) i "Mam talent" (półfinał dziewiątej edycji), ale popularność przyniosły mu wcześniej występy - zgodnie z nazwą - na krakowskich ulicach.

Teraz grupa prezentuje nową płytę "Dwie myśli stąd" (premiera wersji CD 10 kwietnia), na której stawiają kolejny krok w stronę świadomego łączenia miejskiego folku z jazzem, bluesem i piosenką literacką.

Kraków Street Band z nowym albumem "Dwie myśli stąd"

"Nowy materiał to gra kontrastów - od rozbudowanych, energetycznych form po kameralne, niemal szeptane momenty. Zespół stawia na dialog instrumentów, precyzyjne teksty i narrację prowadzoną z dużą wrażliwością. 'Dwie myśli stąd' to album oparty na detalach, który działa zarówno w skupionym odsłuchu, jak i w codziennym towarzyszeniu" - czytamy w zapowiedzi.

Z premierą fizycznej wersji ukazał się drugi singel - utwór "Bądź po mej stronie", znany wcześniej już z koncertów. Z kolei premiera winyla oraz udostępnienie płyty w serwisach streamingowych zaplanowane są na 8 maja.

Wydawca podkreśla, że nowy album Kraków Street Band to propozycja dla tych, którzy lubią "muzykę żywą - oddychającą, nieprzewidywalną, prawdziwą. Taką, do której się wraca, bo za każdym razem odkrywa się w niej coś nowego".

Formacja ruszyła już w trasę promującą nowe wydawnictwo, gdzie w pełni można poznać umiejętności siedmioosobowego składu.

Przypomnijmy, że Kraków Street Band w swoich autorskich kompozycjach balansuje między nowoczesnym folkiem, jazzem, bluesem, country, swingiem i bluegrassem. Frontmanem zespołu jest dobrze znany fanom bluesa Łukasz Wiśniewski (m.in. Hard Times, Blue Machine, supergrupa Harmonijkowy Atak), uznawany za jednego z najlepszych harmonijkarzy w Polsce.

Autorskie płyty "Going Away" (2019) i "Czekanie" (2022) zdobyły nominacje do Fryderyka.

12.04 - Wałbrzych, A'Propos

16.04 - Łódź, Keja Pub

17.04 - Kraków, Klub Zaścianek

18.04 - Otwock, Teatr im. Stefana Jaracza

19.04 - Gdynia, Blues Club

23.04 - Rzeszów, WDK

24.04 - Przemyśl, CK Zamek

25.04 - Chorzów - Bluestracje

26.04 - Białystok - FAMA

08.05 - Jaworki, Muzyczna Owczarnia

09.05 - Warszawa, studiu im. Agnieszki Osieckiej, Program III Polskie Radio

15.05 - Nowy Sącz, MOK

16.05 - Poraj, GOK

17.05 - Kielce, Pałacyk Zielińskiego

30.05 - Teplice (Czechy)

31.05 - Kraków

12.06 - Dni Miechowa

13.06 - Kalisz - Festiwal La Strada (koncert z gośćmi)

14.06 - Dni Wołomina

12.07 - Błonie p/ Warszawą

26.07 - Olsztyn, Galeria Sowa

01.08 - Ełk

22.08 - Toruń, Harmonica Bridge

30.08 - Zamość.

