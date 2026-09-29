Eddie Jobson's UK Revisited zagra w Polsce dwa koncerty organizowane przez Rock-Serwis Agency:

18.01.2027 - Kraków, Klub Studio

19.01.2027 - Warszawa, Klub Palladium.

Bilety trafią do sprzedaży 2 października (godz. 10:00).

Od UK do Eddie Jobson's UK Revisited

Początki grupy UK sięgają drugiej połowy lat 70. To wówczas John Wetton (wokal, bas) i Bill Bruford (perkusja), po zawieszeniu działalności przez King Crimson, zdecydowali się zaprosić do wspólnego grania grającego na klawiszach i skrzypcach Eddiego Jobsona (eks-Curved Air, Roxy Music, Frank Zappa) i gitarzystę Allana Holdswortha (eks-Tempest, Soft Machine, Gong).

Brytyjski kwartet nagrał eponimiczny album, po czym, po odejściu z zespołu Bruforda i Holdswortha oraz dołączeniu perkusisty Terry'ego Bozzio (eks-Frank Zappa) przekształcił się w trio i wydał drugą płytę, "Danger Money". Rok później, w marcu 1980 roku, w wyniku różnic poglądów na dalszą twórczość, UK przestał istnieć.

Po ponad 20 latach, między 1995 a 1998 rokiem, Jobson i Wetton wznowili współpracę i pojawiła się szansa na nową płytę zatytułowaną "Legacy", jednak ostatecznie do sfinalizowania projektu nie doszło.

W październiku 2007 r. Eddie Jobson ogłosił powstanie nowego zespołu - UKZ, w którego składzie znaleźli się Aaron Lippert (wokal), Trey Gunn (gitara, bas, Stick) i Marco Minnemann (perkusja). Pod tym szyldem pojawiła się EP-ka "Radiation" (2009).

Do kolejnej reaktywacji z udziałem Johna Wettona (po 30 latach przerwy) doszło pod koniec 2009 r. Wówczas UK zagrał trzykrotnie w Polsce, przypominając również utwory z dorobku King Crimson.

Gdy Eddie Jobson zapowiedział pożegnalną trasę UK w 2015 r., wydawało się, że to koniec tej rockowej legendy. Zespół po raz kolejny odwiedził Polskę, w składzie Eddie Jobson, John Wetton, austriacki gitarzysta Alex Machacek i perkusista Virgil Donati (m.in. Planet X, Allan Holdsworth). 31 stycznia 2017 r. zmarł John Wetton, a Eddie Jobson przeszedł na muzyczną emeryturę.

Blisko dekadę później doszło do nieoczekiwanego zwrotu - skrzypek powrócił na scenę (m.in. występ na Cruise To The Edge, trasa w Japonii) z nowym składem i zmodyfikowaną nazwą. Pod szyldem Eddie Jobson's UK Revisited liderowi towarzyszą amerykański wokalista i gitarzysta Marc Bonilla (współpracował z Keithem Emersonem i Glennem Hughesem), wspomniany Alex Machacek (UKZ, Planet X, Virgil Donati Band) oraz niemiecki perkusista i multiinstrumentalista Marco Minnemann (m.in. Steven Wilson, Joe Satriani, The Aristocrats i Kreator).