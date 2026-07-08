W kwietniu bieżącego roku zapowiedziano kolejny koncert Morrisseya w Polsce. Brytyjski artysta ostatni raz wystąpił dla naszej publiczności niespełna rok temu - w krakowskiej Tauron Arenie. W związku z promocją nowej płyty "Make-up Is a Lie" (będącej pierwszym solowym krążkiem wokalisty od sześciu lat) 9 lipca miał zagrać ponownie - tym razem na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Przedsprzedaż biletów wystartowała 24 kwietnia, chętnych nie brakowało, lecz dzień przed zaplanowanym show organizator ogłosił, że Morrissey się nie pojawi.

Występ byłego wokalisty The Smiths w Polsce został odwołany, o czym dowiedzieli się fani za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz otrzymanych od bileterii wiadomości mailowych. Organizatorzy zaznaczyli, że pieniądze za wejściówki zostaną zwrócone każdemu posiadaczowi automatycznie. Jednocześnie jako oficjalną przyczynę anulowania występu wskazano "względy produkcyjne".

Morrissey słynie z odwołanych koncertów. W Polsce w 2014 r. nagle zszedł ze sceny przez krzyki

To nie pierwszy raz, gdy były lider The Smiths odwołuje swój koncert w ostatniej chwili. Artysta znany jest z bezkompromisowego podejścia do życia oraz kontrowersyjnych poglądów. Potrafi niespodziewanie zejść ze sceny, gdy coś mu się nie spodoba, albo odwołać koncert tuż przed rozpoczęciem bez poważnej przyczyny. Słynne stało się przerwanie show Morrisseya w Polsce, w 2014 r., które miało miejsce w warszawskiej Stodole. Wówczas Brytyjczyk zdenerwował się, bo "poczuł się urażony okrzykami jednego z uczestników występu" i nie dokończył koncertu.

Wokalista niejednokrotnie odwoływał całe serie koncertów w ostatniej chwili - miało to miejsce m.in. podczas trasy "Nude", odbywającej się w 2025 r. Anulował wtedy wszystkie wydarzenia w Ameryce Południowej, a jako powód nagłej decyzji podał "skrajne wyczerpanie".

Na obecnie trwającej trasie koncertowej już w marcu miał na liczniku siedem odwołanych występów - m.in. w St. Petersburgu na Florydzie, San Diego, St. Louis i Atlancie. Jeden z jego kalifornijskich występów został przełożony przez "niepożądaną reakcję na lek na receptę". Artysta nie wystąpił także w Walencji, ponieważ po dwudniowej podróży nie był w stanie się wyspać. Winę zrzucił na hałasy w hotelu, a swoje doświadczenia związane z pobytem tam nazwał "piekłem nie do opisania", dodając, że "powrót do formy zajmie mu rok".

Kim jest Morrissey? Doczekał się tytułu ikony brytyjskiej popkultury

Morrissey uchodzi jednocześnie za jednego z najlepszych tekściarzy w historii rocka oraz alternatywy, jak i najbardziej kontrowersyjnego gwiazdora wszech czasów. Swoją karierę rozpoczął jako lider The Smiths, a od 1987 r. z powodzeniem rozwija się solowo. Wylansował przeboje takie jak "Everyday Is Like Sunday", "Suedehead" czy "First of the Gang to Die". Ma na koncie 14 solowych albumów studyjnych, a także cztery krążki nagrane razem z byłym zespołem, które zdefiniowały brzmienie indie rocka na zawsze. To właśnie Morrissey śpiewał w takich klasykach The Smiths, jak m.in. "This Charming Man", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out".