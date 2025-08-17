Dzięki temu Alice Cooper wciąż koncertuje! Zdradził swój sekret długowieczności

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Legendarny wokalista rockowy Alice Cooper mimo sędziwego wieku wciąż koncertuje i ma się w dobrym zdrowiu. Muzyk w niedawnej rozmowie zdradził, jaki jest jego sekret długowieczności.

Alice Cooper
Alice CooperEthan MillerGetty Images

Alice Cooper (właściwie Vincent Damon Furnier) przyszedł na świat 4 lutego 1948. Na przestrzeni lat wylansował hity takie jak "No More Mr. Nice Guy", "Poison" czy "School's Out". Na przełomie lat 60. i 70. żył jak prawdziwa gwiazda rocka, przyjaźnił się zresztą z muzykami z The Doors. Wokalista nie stronił od alkoholu, jednak z czasem jego problemy stały się na tyle duże, że zdecydował się sięgnąć po pomoc. W latach 80. nie tylko on sam poradził sobie z uzależnieniem, ale pomagał także innym, m.in. Dave'owi Mustaine'owi z Megadeth.

Muzyk niedawno wydał album "The Revenge Of Alice Cooper". Na płycie po raz pierwszy od 50 lat usłyszeć możemy oryginalny skład, z którym wokalista grał w latach 60. i 70.

Zobacz również:

Paweł Mąciwoda (po prawej) i Rudolf Schenker (po lewej) podczas koncertu Scorpions
Rock

Polak jest wieloletnim basistą kultowej grupy Scorpions. Na koncertach w Las Vegas muszą go zastąpić

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Sekret długowieczności Alice'a Coopera?

Muzyk niedawno udzielił wywiadu dla "Teraz Rocka", gdzie zdradził, jak mimo 77 lat na karku wciąż utrzymuje dobrą formę i jest w stanie koncertować. Zdaniem gwiazdora, kluczem jest utrzymywanie trzeźwości: "Jeśli grasz dziś w zespole, który występuje w dużych obiektach, nie możesz być na haju. Tak się robiło w latach 70. czy 80. Ale dziś nie możesz tak działać. Musisz być w formie. Dziś członkowie wielu zespołów mają fioła na punkcie zdrowia. Ćwiczą codziennie, dobrze się odżywiają. Bo jeśli masz do zagrania 50-60 koncertów musisz być w znakomitej formie. Dziś w ogóle nie zatrudnisz nikogo, kto jest na haju, bo nie możesz na nim polegać. A kiedyś wszyscy byli na haju, nie zatrudniałeś kogoś, kto nie był na haju (śmiech). Dziś jest na odwrót".

Gwiazdor wspomniał również o koncercie kultowej grupy Guns N' Roses, którą miał okazję oglądać na żywo. Według niego, byli w stanie utrzymać wysoki poziom występu właśnie dzięki trzeźwości: "W zeszłym roku widziałem Guns N' Roses w Budapeszcie (rzeczywiście w 2023 roku przyp. red.) i był to ich najlepszy koncert, jaki widziałem. Wszyscy byli trzeźwi. Pamiętam ich z czasów, kiedy byli zespołem barowym, zabraliśmy ich na pierwszą trasę, która okazała się dla nich przełomem. Zaprzyjaźniliśmy się ze Slashem, Axlem i całą resztą".

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025materiały promocyjne
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze