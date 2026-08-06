Dzięki świątecznemu przebojowi Chris Rea zarobił krocie! Już wiadomo, co stanie się z majątkiem zmarłego gwiazdora

Weronika Figiel

Weronika Figiel

74-letni Chris Rea zmarł w zeszłym roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich twórców lat 80. i 90. oraz autor hitu "Driving Home For Christmas" zostawił po sobie imponujący majątek i wciąż nie wiadomo było, do kogo on trafi. Po kilku miesiącach wreszcie upubliczniono testament, z którego wynika, że jego ukochana otrzyma 12 mln funtów (ponad 60 mln złotych).

Chris Rea w 1970 roku, młody mężczyzna z jasnymi średniej długości włosami w marynarce i koszuli na tle jasnej ściany.
Chris Rea w 1970 r.Michael Ochs ArchivesGetty Images

W grudniu 2025 r., zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem, zmarł 74-letni Chris Rea - brytyjski wokalista, gitarzysta i autor piosenek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców lat 80. i 90., który wylansował przebój "Driving Home For Christmas". Artysta odszedł w szpitalu, w otoczeniu najbliższych, po długich zmaganiach z chorobą, a przykre wieści przekazała wówczas jego rodzina.

Już wiadomo, co stanie się z majątkiem po zmarłym gwiazdorze! Chris Rea pozostawił po sobie ogromne pieniądze

Od kilku miesięcy zagraniczne media próbowały dotrzeć do informacji dotyczących testamentu wokalisty. Chris Rea miał pozostawić po sobie niemałą fortunę. "The Sun" udało się wreszcie dotrzeć do informacji o majątku zmarłego artysty. Po ponad pół roku od jego śmierci ujawniono, że pieniądze przypadły jego żonie Joan oraz najbliższym.

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Michał Boroń

Początkowo majątek wyceniano na ponad 14 mln funtów brytyjskich, lecz od tej kwoty należało jeszcze odliczyć podatki i różne zobowiązania. Ostatecznie najbliżsi Chrisa Rei mają do odebrania ponad 12 mln funtów (ok. 60 mln złotych).

Swoją ostatnią wolę muzyk podpisał zaledwie dwa miesiące przed śmiercią. W testamencie zapisał Joan - która była jego miłością od czasów nastoletnich - nie tylko majątek, lecz także wszystkie przyszłe tantiemy z przebojów, takich jak "Driving Home For Christmas" czy "Josephine". Rzeczy osobiste Rei również trafiły do ukochanej. W testamencie 74-latek zapisał także swoje ostatnie życzenie, dotyczące tego, że chciałby być skremowany.

"Driving Home for Christmas" co roku powraca na brytyjską listę przebojów!

Grudniowy hit, z którego Chris Rea jest najbardziej znany, w każde święta przynosił mu zysk wysokości nawet 200 tys. funtów. Przez wszystkie lata kariery przebój zapewnił muzykowi w sumie ok. 7 mln funtów. Jest tym samym jednym z najbardziej dochodowych kawałków bożonarodzeniowych w historii brytyjskiej muzyki.

Chris Rea nieustannie chorował. Już w wieku 33 lat przeszedł serię poważnych operacji

Chris Rea przez niemal całe życie walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi. W wieku 33 lat wykryto u niego raka trzustki, w związku z czym zmuszony był przejść serię rozległych operacji, łącznie spędzając w szpitalu pół roku. Choć lekarze zapewnili go o remisji, piosenkarz wciąż miał problemy ze zdrowiem. Zachorował na cukrzycę oraz choroby nerek, a w 2016 r. przeszedł udar. Mimo to zdołał powrócić do pracy twórczej i koncertowania.

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