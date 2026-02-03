Dotychczasowy studyjny dorobek najdłużej koncertującej obecnie polskiej formacji rockowej zamyka album "Muza" z 2010 r., który pokrył się platyną. To z tego wydawnictwa pochodzą single "Do przodu", "Szara mgła" i "Partyzant".

Autorem zdecydowanej większości tekstów na tamtą płytę jest wokalista Maciej Balcar, który ostatecznie w kwietniu 2024 r. pożegnał się z Dżemem. Jego następcą od urodzinowego koncertu w Spodku w Katowicach został Sebastian Riedel , syn legendarnego Ryśka Riedla, który był frontmanem Dżemu do 1994 r. (został zawieszony na kilka miesięcy przed swoją śmiercią).

Dżem powraca z nowym albumem "Sobie potrzebni". Co już wiemy?

Śląska grupa zapowiedziała, że ruszy z nowym materiałem. W połowie kwietnia 2025 r. zadebiutował singel "Dusza", który został zarejestrowany podczas poprzedniej sesji w studiu Polskiego Radia Katowice. W tym właśnie studiu zespół nagrywał pierwszy podwójny singel "Paw" / "Whisky", wydany w 1982 r. "Dusza" zanotowała ponad 1,5 mln odsłon.

Kolejnym numerem był utwór "Sobie potrzebni" (niespełna 700 tys. odsłon). Autorem muzyki jest Sebastian Riedel, a tekst stworzył Mirosław Bochenek, piszący dla zespołu od czasów "Autsajdera" (na tę płytę z 1993 r. napisał słowa do tytułowego przeboju i utworu "Prokurator i ja"). To on jest także autorem słów do "Duszy".

Teraz Dżem prezentuje trzeci singel "Idzie lepsze". Wraz z tym nagraniem poznaliśmy również pierwsze szczegóły nadchodzącej płyty. Album zatytułowani "Sobie potrzebni" będzie miał premierę 27 lutego. Na wydawnictwo trafi 10 utworów.

"Teraz jest szybciej, jest mocniej, jest ostrzej. Cóż, tradycja zobowiązuje, a tradycja Dżemu wyrasta z mieszania stylów. Co ułatwia fakt, że komponują wszyscy członkowie grupy, w tym wypadku Zbyszek Szczerbiński - choć teksty pisze już tylko jeden autor - Mirosław Bochenek. A cała nowa płyta już blisko, coraz bliżej..." - napisał Jan Skaradziński, autor biografii Dżemu.

Tradycyjnie utwór wzbudził dyskusje wśród fanów zespołu, którzy zaczęli odliczanie do premiery nowej płyty.

"A ocenianie który lepszy Rysiek, Maciek czy Sebastian, po co to? Przecież nikomu to nie służy, cieszmy się że Dżem nadal gra i nie psujmy święta jakim dla każdego fana powinien być dzień ukazania się nowego singla zespołu!" - pisze jeden z sympatyków śląskiej legendy.

Dżem - najdłużej działający polski zespół rockowy

Początki działającego do dziś zespołu sięgają 1973 r. W obecnym składzie z założycieli pozostali jedynie bracia Adam (gitara) i Beno (bas) Otrębowie. Ten drugi wraca do koncertowej aktywności po kilkumiesięcznej nieobecności spowodowanej chorobą (często zastępował go Janusz Frychel z Gangu Olsena, z tym zespołem związani byli także Zbigniew Szczerbiński i Janusz Borzucki).

Od 1979 r. braciom towarzyszy gitarzysta Jerzy Styczyński. U ich boku występują Zbigniew Szczerbiński (perkusja), następca klawiszowca Pawła Bergera (tragicznie zmarłego w wypadku busa w 2005 r.) - Janusz Borzucki i wspomniany Sebastian Riedel (wokal, gitara).

