Korzenie grupy Dżem sięgają 1973 r. Z początku muzycy zajmowali się graniem popularnych zagranicznych hitów we własnych aranżacjach. Sięgali po repertuar m.in. The Rolling Stones, Cream, Free czy Spencer Davis Group. Z czasem wypracowali swoje charakterystyczne brzmienie, oparte na połączeniu bluesa i rocka.

Ważnym miejscem w historii grupy był Klub Puls, gdzie muzycy spotykali się na jam sessions i rozwijali swoje muzyczne pomysły. To właśnie tam kształtował się styl, który później stał się znakiem rozpoznawczym zespołu. O klubie słyszymy m.in. w tekście jednego z największych hitów Dżemu - "Wehikuł czasu".

Przełom dla Dżemu nadszedł w latach 80., kiedy grupa zaczęła zdobywać coraz większą popularność i występowała na najważniejszych festiwalach w Polsce. Ogromny wpływ na rozpoznawalność grupy miał charyzmatyczny wokalista, Ryszard Riedel, którego charakterystyczny głos i autentyczne teksty stały się symbolem zespołu. W tamtym okresie powstały utwory takie jak "Czerwony jak cegła", "Whisky", "List do M." czy "Sen o Victorii", które do dziś uznawane są za klasykę.

Lata 90. przyniosły zespołowi zarówno wielkie sukcesy, jak i trudne chwile związane z problemami zdrowotnymi lidera. Po śmierci wokalisty w 1994 r. wielu fanów uważało, że historia Dżemu dobiegnie końca. Zespół zdecydował się jednak kontynuować działalność, a kolejnymi frontmanami zostawali m.in. Jacek Dewódzki, później Maciej Balcar. Dzięki temu grupa nie przestała istnieć i do dziś - obecnie z synem Ryśka Riedla przy mikrofonie - nagrywa nowe utwory oraz koncertuje, utrzymując status legendy polskiej estrady.

Początki kapeli nie należały jednak do najłatwiejszych. Grupa koncertowała bardzo rzadko, wykonując jedynie covery innych twórców, a z jej składu nieustannie odchodzili kolejni muzycy. Przez pewien czas formacji brakowało także oficjalnej nazwy! Skąd więc wziął się Dżem?

Skąd wzięła się nazwa zespołu Dżem? Był to wynik wpadki organizatora koncertu!

Dopiero podbramkowa sytuacja zmusiła muzyków do wymyślenia nazwy zespołu. Gdy w 1974 r. zostali zaproszeni do zagrania koncertu, organizator podkreślił, że powinni zostać przedstawieni na plakacie promocyjnym. Prędko zaproponowali wówczas nazwę Jam, na którą wpadli za sprawą wspólnego jammowania na instrumentach.

Pisownia "Dżem" stała się natomiast wynikiem przypadku i drobnej wpadki organizatora. Na plakacie umieścił on nazwę, którą zapisał "ze słuchu" - jak się później okazało, błędną. Dziś jednak trudno wyobrazić sobie, aby kultowa grupa mogła nazywać się inaczej.

