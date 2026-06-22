Przypomnijmy, że Dżem po ponad 15-letniej przerwie nagrał nowy album studyjny. Zawierająca 10 utworów płyta "Sobie potrzebni" pojawiła się pod koniec lutego, a do promocji wybrano single - "Dusza", "Sobie potrzebni" i "Idzie lepsze".

Wszystkie teksty stworzył Mirosław Bochenek, piszący dla zespołu od czasów "Autsajdera" (na tę płytę z 1993 r. napisał słowa do tytułowego przeboju i utworu "Prokurator i ja").

Ten materiał był nagraniowym debiutem wokalisty i gitarzysty Sebastiana Riedla, który oficjalnie dołączył do śląskiej legendy w kwietniu 2024 r. Syn słynnego frontmana Ryśka Riedla zastąpił za mikrofonem Maćka Balcara.

Dżem: Oficjalne oświadczenie w sprawie nieobecności Bena Otręby

Od dłuższego czasu z powodów zdrowotnych na koncertach nie pojawiał się blisko 75-letni basista Beno Otręba. W obecnym składzie Dżemu jest on jednym z dwóch założycieli, razem ze swoim bratem, gitarzystą Adamem Otrębą. Zaniepokojeni fani w komentarzach dopytywali, co się dzieje z tym muzykiem. Zespół w końcu zdecydował się odnieść do tych pytań, wystosowując krótkie oświadczenie.

"Na dzisiaj nie wiemy od kiedy Beno Otręba zacznie grać koncerty. Cierpliwie czekamy, równocześnie stale realizujemy nasze koncertowe zobowiązania. W zastępstwie za Bena, na basie gra Janusz Frychel, który wielokrotnie w trudnych dla nas sytuacjach występował z zespołem Dżem. Do zobaczenia na koncertach" - czytamy w komunikacie.

Wspomniany Janusz Frychel jest jednym z założycieli nieistniejącego już Gangu Olsena. Z tym zespołem związani byli także obecni muzycy Dżemu: perkusista Zbigniew Szczerbiński i klawiszowiec Janusz Borzucki, który w 2005 r. zastąpił zmarłego tragicznie w wypadku busa Pawła Bergera (zakładał Dżem z braćmi Otręba).

Skład Dżemu uzupełnia towarzyszący braciom od 1979 r. gitarzysta Jerzy Styczyński.

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