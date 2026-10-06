Aerosmith to kultowy amerykański zespół rockowy, który zdobył popularność dzięki hitom "Dream On", "I Don't Want to Miss a Thing" czy "Cryin'". Historia grupy sięga 1970 r. Przez ponad sześć dekad muzycy ze Stevenem Tylerem na czele sprzedali ponad 150 mln płyt na całym świecie, zdobyli cztery nagrody Grammy i zostali umieszczeni prestiżowej Rock and Roll Hall of Fame. W sierpniu 2024 r. Aerosmith niespodziewanie ogłosił zakończenie swojej działalności koncertowej - wszystko ze względu na poważne uszkodzenie strun głosowych wokalisty podczas pożegnalnej trasy rok wcześniej.

Grupa Aerosmith sugeruje swój powrót na scenę! Co wiemy z nowego wideo?

Teraz okazuje się, że fani Aerosmith wciąż mogą mieć nadzieję na powrót grupy. Wygląda na to, że muzycy planują specjalne koncerty w Los Angeles - i to nie w pojedynkę! W mediach społecznościowych kultowego zespołu pojawił się tajemniczy filmik, w którym Steven Tyler, wspólnie z fotografem Rossem Halfinem, umieszcza litery w szyldzie amfiteatru Hollywood Bowl. Układają się one w napis: "Aerosmith and Friends", obok którego znajdują się także dwie daty - 29 października i 1 listopada.

Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych kolejnego dnia. Nie wiadomo więc, kim są zaprzyjaźnieni muzycy, którzy zapewne gościnnie wystąpią na scenie z Aerosmith. Zespół nie zdradził także, jak dokładnie wyglądać będą nadchodzące show, ani kiedy można będzie zakupić bilety.

Fani zdążyli już zasypać zespół tysiącami komentarzy. "Gdzie są bilety?!", "Żartujecie sobie z nas?", "Nie zapomnijcie o Europie przy ogłoszeniu", "O mój boże, to się dzieje!", "Świetnie słyszeć głos Stevena", "A więc dokąd mam lecieć i gdzie rezerwować hotel?", "Cooo? Czy ja śnię?" - czytamy na Instagramie.

W 2023 r. Steven Tyler uszkodził struny głosowe. Od tamtej pory występował sporadycznie

Powrót Aerosmith na koncerty w Los Angeles byłby momentem wyjątkowym i nie lada okazją dla fanów. Od 2023 r. zespół nie koncertuje w ramach regularnych tras, a słuchacze już zdążyli zatęsknić. Nie spodziewali się, że po ogłoszeniu oficjalnego zakończenia działalności formacji wciąż mogą liczyć na takie niespodzianki.

Od momentu, gdy Steven Tyler doznał uszkodzenia strun głosowych, zdarzało mu się jedynie gościnnie pojawiać na scenie, podczas wydarzeń specjalnych. Jednym z nich był ostatni występ Ozzy'ego Osbourne'a z Black Sabbath w Birmingham, odbywający się pod szyldem "Back to the Beginning". Głos lidera Aerosmith brzmiał wówczas tak dobrze, że możliwość powrotu grupy na scenę powoli zaczęła stawać się realna.