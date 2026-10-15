We wrześniu Doogie White z zespołem Doogie White's White Noise, znanym również jako Polish Chapter, dał sześć koncertów w naszym kraju. Teraz szkocki wokalista ogłosił szczegóły drugiej odsłony trasy z okazji 30-lecia przełomowej płyty "Stranger In Us All" grupy Rainbow.

U boku White'a ponownie zagrają polscy muzycy Bartosz "Bratek" Wójcik (gitara), Karol Wójcik (bas) i Krzysztof Żurek (perkusja), którzy na scenie wspierali m.in. byłych wokalistów Iron Maiden: Blaze'a Bayleya oraz Paula Di'Anno (to z nimi zagrał w Krakowie swój ostatni koncert w życiu). Dodajmy, że Bartosz "Bratek" Wójcik i Krzysztof Żurek razem grają w zespole Perfect Gold.

Doogie White powraca do Polski świętować 30-lecie płyty "Stranger In Us All" Rainbow

- Poprzednie koncerty pokazały nam, jak wielkie emocje wciąż budzi muzyka z albumu "Stranger in Us All". Pamiętam, jak prawie 30 lat temu kupowałem kasetę z tym albumem. Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że kiedyś będzie mi dane stanąć na jednej scenie z wokalistą Rainbow i wspólnie wykonywać te utwory! To dla mnie niesamowita historia i spełnienie muzycznych marzeń - opowiada w rozmowie z Interią Bartosz "Bratek" Wójcik.

- Tym bardziej cieszę się, że tworzymy Doogie White's White Noise z tak rewelacyjnymi muzykami jak Karol Wójcik i Krzysztof Żurek, którzy stanowią znakomitą sekcję rytmiczną. Chemia między nami, spontaniczność i energia publiczności sprawiają, że każdy koncert jest wyjątkowy. Tym razem zamierzamy podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Będzie prawdziwy rock'n'roll!

Na najbliższych koncertach poza materiałem z wspomnianej płyty "Stranger In Us All" pojawi się oczekiwany przez wielu fanów Rainbow utwór "Emotional Crime". Bartosz "Bratek" Wójcik poza odświeżonym repertuarem zapowiada "jeszcze większą energię".

"Stranger In Us All" to ostatni studyjny album Rainbow - w połowie lat 90. gitarzysta Ritchie Blackmore (eks-Deep Purple) do współpracy zaprosił Doogiego White'a.

Uznawany za jeden z najlepszych głosów w historii hard rocka wokalista nagrywał i koncertował również z takimi legendami, jak m.in. wirtuoz gitary Yngwie Malmsteen i jego Rising Force, Michael Schenker's Temple Of Rock (liderem jest gitarzysta znany z m.in. Scorpions i UFO), klawiszowiec Deep Purple Jon Lord (wykonywał partie wokalne podczas koncertów z serii "Concerto for Group and Orchestra") oraz La Paz, Praying Mantis, Tank, Cornerstone i Alcatrazz. Dobrze znają go też polscy fani hard rocka - White wziął udział w nagraniu płyty "Kill The King" międzynarodowego projektu WAMI (Doogie White, perkusista Vinnie Appice, basista Marco Mendoza i polski gitarzysta Iggy Gwadera) oraz gościnnie wsparł grupę Kruk.

Doogie White i Polish Chapter - szczegóły koncertów w Polsce:

13.11 - Tychy, Art Music Club

14.11 - Częstochowa, Teatr Nowy

16.11 - Białystok, Klub Sześcian

17.11 - Łódź, Klub Wooltura

18.11 - Wrocław, Stary Klasztor

19.11 - Szczecin, Krzywy Gryf.