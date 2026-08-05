Linkin Park należą do największych gwiazd XXI wieku - na koncie mają ponad 100 mln sprzedanych płyt, dwie statuetki Grammy, 10 nagród MTV Europe Music Awards i kolejne dziesiątki innych wyróżnień. Magazyn "Kerrang!" w 2014 r. ogłosił Amerykanów "największą rockową grupą na świecie".

W swojej twórczości łączą kontrastujące ze sobą gatunki muzyczne - od elektronicznej, przez rap po akcenty rockowe. Ich unikalne brzmienie opierało się na niezwykłym połączeniu drapieżnego wokalu Chestera Benningtona z rapowanymi partiami Mike'a Shinody. Status wielkich przebojów zdobyły utwory "Numb", "In the End", "Faint" czy "Breaking the Habit".

Karierę przerwała śmierć Chestera Benningtona w lipcu 2017 r. Od tego czasu pojawiły się tylko poszerzone wznowienia dwóch pierwszych płyt z okazji ich 20-lecia oraz składankowy album "Papercuts" (2024).

Linkin Park pokaże dokumentalny film o powrocie na scenę

Zespół powrócił w 2024 r. z nową wokalistką Emily Armstrong, znaną jako liderka grupy Dead Sara. W mediach pojawiły się opisy, w których została określona "Janis Joplin ery rockowych koncertów stadionowych" i "punkrockową wersją Roberta Planta i Jima Morrisona w jednym".

I tu zaczyna się historia opowiedziana w filmie dokumentalnym "Unshatter", który będzie miał premierę w kinach 30 września. Do sieci trafił już zwiastun ten produkcji wyreżyserowanej przez Josepha Hahna, który w Linkin Park jest DJ-em obsługującym sampler, skrecze, gramofony, klawisze i syntezatory. To również on jest odpowiedzialny za większość klipów zespołu.

Emily Armstrong (Linkin Park) podczas Open'er Festival 2025 w Gdyni Eris Wójcik INTERIA.PL

Film ukazuje kulisy emocjonalnego powrotu zespołu po śmierci wokalisty, ich rozdarcie i potrzebę napisania kolejnego rozdziału. Ten rozpoczął się wraz z dołączeniem do formacji wokalistki Emily Armstrong i perkusisty Colina Brittaina (zastąpił Roba Bourdona, który nie zdecydował się na powrót) oraz premierą płyty "From Zero" (2024). Dokument będzie łączyć w sobie rzadkie materiały archiwalne, kulisy kameralnych sesji studyjnych, wywiady z muzykami, aż do występu formacji w Sao Paulo w Brazylii.

"Mam nadzieję, że wieloletni fani zobaczą fragmenty naszej podróży, których nigdy wcześniej nie widzieli, i że osoby, które dopiero odkrywają naszą muzykę, wyjdą z seansu z lepszym zrozumieniem tego, jak doszliśmy do tego punktu" - przekazał Joe Hahn.

Dodajmy, że grupa w 2025 r. była jednym z headlinerów Open'er Festivalu w Gdyni. Z kolei 15 czerwca 2017 r. zespół po raz ostatni wystąpił w Polsce z Chesterem Benningtonem, dając koncert w roli głównej gwiazdy Impact Festivalu w Tauron Arenie Kraków. Nieco ponad miesiąc później wokalista już nie żył.