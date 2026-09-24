Ten imponujący wynik to przede wszystkim zasługa pierwszego singla, ballady "Everything I Do) I Do It For You". Opublikowana w połowie czerwca 1991 r. piosenka została wykorzystana w filmie "Robin Hood: Książę złodziei" z Kevinem Costnerem w roli tytułowej. Utwór błyskawicznie stał się wielkim hitem, ustanawiając niepobity do dziś rekord na brytyjskiej liście przebojów, utrzymując się na szczycie bez przerwy przez 16 tygodni.

Nagranie trafiło również na 1. miejsca w kilkunastu innych krajach na całym świecie. W podsumowaniu rocznym za 1991 r. singel był numerem 1 w m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Bryan Adams i "Robin Hood: Książę złodziei"

To właśnie o ten utwór Bryan Adams został niegdyś zagadnięty przez dziennikarza BBC, który zapytał, czy nie ma dość, gdy słyszy "(Everything I Do) I Do It For You". "Oczywiście że nie. Co za głupie pytanie" - odparł wówczas Kanadyjczyk.

Pierwotnie materiał na płytę "Waking Up The Neighbours" powstał na przełomie 1988 i 1989 r. z Jimem Vallance'em, wieloletnim współpracownikiem Adamsa. Wokalista nie był jednak zadowolony z tego, co powstało na następcę albumu "Into the Fire" (1987), który został określony "rozczarowaniem" po przebojowym "Reckless" (1984). Ostatecznie drogi Adamsa i Vallance'a rozeszły się w połowie 1989 r.

Wówczas u boku tego pierwszego pojawił się Robert John "Mutt" Lange, który miał na koncie pracę m.in. z AC/DC (z "Highway to Hell" i "Back in Black" na czele), Foreigner, Def Leppard, The Cars i The Boomtown Rats.

Według Adamsa, Lange zmienił sposób myślenia o procesie pisania piosenek, zmuszając go do skrupulatnej pracy nad każdą piosenką. Całość może i trwała dłużej (premiera była kilkakrotnie przekładana, ostatecznie płyta trafiła do sklepów 24 września 1991 r.), ale efekt przeszedł oczekiwania.

Z albumu zawierającego 15 piosenek udało się bez problemu wykroić aż siedem przebojowych singli, z naciskiem przede wszystkim na "Can't Stop Things We Started" i "Thought I'd Died and Gone to Heaven". Do wszystkich powstały teledyski, przy których pracowali tak cenieni twórcy, jak m.in. Anton Corbijn (Depeche Mode, U2) i Steve Barron (m.in. Michael Jackson, A-ha, Dire Straits, David Bowie, Toto).

"(Everything I Do) I Do It For You" do dziś jest jednym z najpopularniejszych singli wszech czasów z wynikiem ponad 10 mln sprzedanych egzemplarzy. Pomysł na utwór został rozwinięty przez Adamsa i współproducenta Roberta Johna "Mutta" Lange'a z napisanego jeszcze w latach 60. orkiestrowego fragmentu autorstwa cenionego twórcy muzyki filmowej Michaela Kamena ("Brazil", "Szklana pułapka", "Nieśmiertelny", "Zabójcza broń", "Licencja na zabijanie"), mającego na koncie także współpracę z m.in. Pink Floyd, Queen i Erikiem Claptonem. To Adams i Lange wpadli na pomysł, by do tekstu o średniowiecznym bohaterze ludowym dodać rockowy aranż. Podobno całość w studiu zajęła twórcom raptem ok. 45 minut.

Bryan Adams powróci do Polski

Przeplatany filmowymi scenami teledysk nakręcił uznany brytyjski reżyser Julien Temple, pracujący wcześniej z m.in. Sex Pistols, Judas Priest, Culture Club, Depeche Mode, The Rolling Stones, Sade, Janet Jackson, Davidem Bowie, Neilem Youngiem i Whitney Houston. Temple pod koniec lat 70. był współodpowiedzialny za wizerunek punk rocka, realizując słynny film "The Great Rock 'n' Roll Swindle" o Sex Pistols.

Bryan Adams na koncie ma m.in. trzy nominacje do Oscara, pięć nominacji do Złotych Globów oraz nagrodę Grammy. W 2024 r. rozpoczął karierę jako niezależny twórca - płyta "Roll With the Punches" ukazała się nakładem jego wytwórni BadRecords.

W jego imponującym dorobku są takie wielkie przeboje, jak m.in. "Run to You", "Somebody", "Please Forgive Me", "It's Only Love" (w oryginale był to duet z Tiną Turner), "Heaven", "When You're Gone" (razem z nim piosenkę śpiewała Mel C ze Spice Girls), "(Everything I Do) I Do It for You", "Summer of '69", "Cuts Like a Knife", "Straight From the Heart" i "All for Love" z filmu "Trzej muszkieterowie" z 1993 r. (razem z nim śpiewali Sting i Rod Stewart).

Kanadyjczyk regularnie odwiedza Polskę, gdzie ma wielu fanów. Kolejny koncert w ramach trasy promującej płytę "Roll with the Punches" odbędzie się 11 grudnia w PreZero Arenie Gliwice.