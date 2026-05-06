"To, gdzie jesteśmy teraz, z tym wcieleniem Deep Purple, to według mnie współczesna wersja Deep Purple z lat siedemdziesiątych" - mówi wokalista Ian Gillan..

Legenda hard rocka po raz kolejny połączyła siły z producentem Bobem Ezrinem (m.in. Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper). Według zapowiedzi, "SPLAT!" (premiera 3 lipca) to najcięższy album zespołu od wielu lat.

"Powiedziałbym, że nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak 'Highway Star', 'Smoke on the Water' czy 'Lazy' - dynamika, balans i radość muzyki, którą tworzyliśmy od 1969 do 1973 roku" - opowiada Ian Gillan.

Deep Purple z nowym albumem "SPLAT!". "W znakomitej kondycji"

Motywem przewodnim "SPLAT!" jest idea Iana Gillana. Zamiast przedstawiać koniec jako zniszczenie, płyta ukazuje go jako transformację: "SPLAT!" zgłębia koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję - czytamy w opisie.

Wokalista podsumowuje krótko, że Deep Purple "jest teraz w znakomitej kondycji".

"SPLAT!" będzie dostępny jako CD, kaseta, LP w różnych wersjach kolorystycznych, limitowany box oraz w formie cyfrowej.

Deep Purple - żywa legenda hard rocka

Dotychczasowy imponujący dorobek brytyjskiej legendy zamyka na razie wydana w lipcu 2024 r. płyta "=1". Był to studyjny debiut 46-letniego obecnie Simona McBride'a, który w 2022 r. zastąpił Steve'a Morse'a (był gitarzystą legendy hard rocka z najdłuższym stażem).

Wiosennymi występami w Japonii zespół rozpoczął kolejną serię koncertów, a w lecie powróci na festiwalowe występy do Europy (w planach m.in. słynny Hellfest we Francji). Z kolei jesienią odbędą się halowe koncerty.

Grupa nie zapomniała o wiernych fanach w Polsce - zagra u nas 8 października w Atlas Arenie w Łodzi. Weteranów na scenie będzie poprzedzać Jayler, obwołany nową rockową siłą z Wielkiej Brytanii.

Obecny skład tworzą 80-letni wokalista Ian Gillan, jego rówieśnik, basista Roger Glover, młodsi o trzy lata perkusista Ian Paice (jedyny muzyk grający w zespole bez przerwy od samego początku) i klawiszowiec Don Airey oraz 46-letni gitarzysta Simon McBride.

Deep Purple - szczegóły nowej płyty "SPLAT!" (tracklista):

1. "Arrogant Boy"

2. "Diablo"

3. "The Rider"

4. "The Lunatic"

5. "The Only Horse In Town"

6. "Sacred Land"

7. "The Beating Of Wings"

8. "Guilt Trippin'"

9. "Scriblin' Gib'rish"

10. "Jessica's Bra"

11. "Third Call"

12. "My New Movie"

13. "Splat!".

