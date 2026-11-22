Kłopoty rozpoczęły się kilka tygodni temu na terenie Niemiec. W Lipsku frontman grupy, Ian Gillan, doznał niespodziewanych problemów zdrowotnych, które wymagały natychmiastowego transportu do szpitala. Dwa tygodnie temu 81-lenti muzyk sam przekazywał wieści o pomyślnie zrealizowanej operacji oraz wyrażał nadzieję na szybkie odzyskanie sił. Proces powrotu do formy okazał się jednak znacznie bardziej wymagający, niż pierwotnie zakładano.

W efekcie zapadła decyzja o przerwaniu zaplanowanych koncertów Deep Purple. W oficjalnym komunikacie wokalista nie krył żalu i szczegółowo wyjaśnił przyczyny wymuszonej pauzy: "W związku z problemami zdrowotnymi, które wystąpiły podczas pobytu w Lipsku i wymagały pilnej interwencji szpitalnej, za radą mojego zespołu medycznego oraz managementu, musieliśmy podjąć trudną decyzję o przełożeniu pozostałej części trasy koncertowej po Europie i Wielkiej Brytanii - do odwołania. Niestety, konieczne jest również przełożenie zaplanowanych na ten rok koncertów w Ameryce Południowej oraz Meksyku. Przepraszam wszystkich za niedogodności, jakie może to spowodować. Spodziewam się powrotu na trasę koncertową na początku przyszłego roku; zespół Deep Purple zapewnił mnie, że wkrótce zostaną ogłoszone nowe terminy koncertów, zaplanowane na początek 2027 roku".

Co z występem Deep Purple w Polsce?

Dla polskich wielbicieli zespołu kluczowe pozostaje pytanie o przyszłoroczne plany brytyjskich weteranów. Przypomnijmy, że na 2027 rok Deep Purple zaplanowało potężne, wspólne tournée, w którym towarzyszyć im będą im Alice Cooper oraz formacja Europe.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem gwiazdorskie trio ma zawitać do naszego kraju 16 czerwca 2027 roku, by zagrać w PreZero Arenie Gliwice. Wszystko wskazuje na to, że jeśli zapowiadana przez Gillana rekonwalescencja przebiegnie zgodnie z planem, polskie widowisko nie powinno być zagrożone.