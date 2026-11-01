Informacja o odwołaniu dwóch koncertów w Niemczech pojawiła się w mediach społecznościowych. Grupa Deep Purple ogłosiła, że przyczyną jest "nagły problem zdrowotny Iana Gillana, który wymagał hospitalizacji".

"Zdajemy sobie sprawę, że informacja ta pojawia się w ostatniej chwili. Podzielamy rozczarowanie wszystkich naszych wspaniałych fanów z powodu tego, że nie możemy zagrać w Lipsku i Hamburgu. Deep Purple wraz ze swoim zespołem współpracowników pracuje nad znalezieniem nowych terminów dla obu koncertów. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność w nowych terminach" - ogłosiła legenda hard rocka.

Brytyjska formacja obecnie promuje wydaną na początku lipca nową płytę "SPLAT!". 8 października zespół po raz kolejny zagrał dla polskich fanów, wypełniając Atlas Arenę w Łodzi. Ogłoszono już kolejny koncert w Polsce - 16 czerwca 2027 r. w PreZero Arenie Gliwice pod szyldem "Forever Loud" wystąpią Deep Purple, Alice Cooper oraz Europe.

Deep Purple z nowym albumem "SPLAT!". "W znakomitej kondycji"

Motywem przewodnim "SPLAT!" jest idea Iana Gillana. Zamiast przedstawiać koniec jako zniszczenie, płyta ukazuje go jako transformację: "SPLAT!" zgłębia koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję - czytamy w opisie.

Jeszcze przed premierą wokalista podsumował krótko, że Deep Purple "jest teraz w znakomitej kondycji".

Deep Purple - żywa legenda hard rocka

W 2022 r. do składu dołączył Simon McBride, który zastąpił Steve'a Morse'a, gitarzystę z najdłuższym stażem. Debiutem nowego muzyka była wydana w lipcu 2024 r. płyta "=1".

Obecny skład tworzą 81-letni wokalista Ian Gillan, jego rówieśnik, basista Roger Glover, młodsi o trzy lata perkusista Ian Paice (jedyny muzyk grający w zespole bez przerwy od samego początku) i klawiszowiec Don Airey oraz 47-letni gitarzysta Simon McBride.