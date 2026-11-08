Lider Deep Purple, Ian Gillan jest już po zabiegu medycznym. Artysta poinformował za pomocą mediów społecznościowych o przebiegu leczenia oraz planowanym powrocie do sił: "Drodzy przyjaciele, wczoraj przeszedłem zabieg, który przebiegł pomyślnie. Teraz muszę odpoczywać, aby w pełni wrócić do zdrowia i być w jak najlepszej formie przed powrotem do pracy. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość. Bardzo to doceniam i przepraszam za wszelkie niedogodności".

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Wcześniej muzyk opisywał trudne chwile, do których doszło w Niemczech: "Dziękuję za wszystkie życzenia i wsparcie w ciągu ostatnich kilku dni. To dla mnie bardzo wiele znaczy. Podczas pobytu w Lipsku miałem problem zdrowotny, który wymagał natychmiastowej pomocy w szpitalu".

Gillan tłumaczył również, dlaczego zespół musiał zrezygnować z dalszych występów: "Miałem nadzieję, że dostanę zielone światło, aby dotrwać do końca trasy, ale wiązałoby się to z bardzo poważnym ryzykiem. W związku z tym, za radą mojego zespołu medycznego i kierownictwa, podjęliśmy decyzję o przełożeniu reszty trasy po Europie i Wielkiej Brytanii do odwołania. Bardzo mi przykro z powodu wszelkich niedogodności, jakie to może spowodować, ale leży to w najlepszym interesie wszystkich".

Kiedy Deep Purple powrócą na scenę?

Wstrzymanie tournée oznacza, że piętnaście występów zaplanowanych w Niemczech, Francji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii nie dojdzie do skutku w wyznaczonym czasie. Na ten moment nie określono jeszcze dokładnych dat powrotu grupy na scenę. Pod znakiem zapytania stoi również grudniowa seria sześciu koncertów w Meksyku oraz w Ameryce Południowej.

Obecne tournée promowało najnowszy album formacji zatytułowany "SPLAT!", który trafił na rynek na początku lipca tego roku. Polscy fani mieli okazję usłyszeć zespół 8 października podczas występu w łódzkiej Atlas Arenie.

Kolejne spotkanie z polską publicznością zaplanowano na 16 czerwca 2027 roku w PreZero Arenie Gliwice, gdzie w ramach projektu "Forever Loud" obok Deep Purple mają zagrać Alice Cooper oraz Europe.

Formacja występuje obecnie w składzie z Simonem McBride'em, który w 2022 roku zastąpił Steve'a Morse'a i zadebiutował na krążku "=1" z lipca 2024 roku.

Obok 47-letniego gitarzysty trzon grupy stanowią weterani: 81-letni wokalista Ian Gillan, basista Roger Glover, grający nieprzerwanie od debiutu perkusista Ian Paice oraz klawiszowiec Don Airey.