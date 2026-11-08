Deep Purple musieli pilnie odwołać trasę. Ian Gillan przerwał milczenie po zabiegu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Deep Purple nie tak dawno zmuszeni byli zrezygnować z trasy koncertowej z powodu niespodziewanych kłopotów zdrowotnych frontmana. Choć sytuacja wymagała pilnej interwencji w niemieckiej placówce medycznej, muzyk zwrócił się już do zaniepokojonych fanów.

Ian Gillan (Deep Purple)prandoni francescoGetty Images

Lider Deep Purple, Ian Gillan jest już po zabiegu medycznym. Artysta poinformował za pomocą mediów społecznościowych o przebiegu leczenia oraz planowanym powrocie do sił: "Drodzy przyjaciele, wczoraj przeszedłem zabieg, który przebiegł pomyślnie. Teraz muszę odpoczywać, aby w pełni wrócić do zdrowia i być w jak najlepszej formie przed powrotem do pracy. Dziękuję wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość. Bardzo to doceniam i przepraszam za wszelkie niedogodności".

Wcześniej muzyk opisywał trudne chwile, do których doszło w Niemczech: "Dziękuję za wszystkie życzenia i wsparcie w ciągu ostatnich kilku dni. To dla mnie bardzo wiele znaczy. Podczas pobytu w Lipsku miałem problem zdrowotny, który wymagał natychmiastowej pomocy w szpitalu".

Gillan tłumaczył również, dlaczego zespół musiał zrezygnować z dalszych występów: "Miałem nadzieję, że dostanę zielone światło, aby dotrwać do końca trasy, ale wiązałoby się to z bardzo poważnym ryzykiem. W związku z tym, za radą mojego zespołu medycznego i kierownictwa, podjęliśmy decyzję o przełożeniu reszty trasy po Europie i Wielkiej Brytanii do odwołania. Bardzo mi przykro z powodu wszelkich niedogodności, jakie to może spowodować, ale leży to w najlepszym interesie wszystkich".

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Kiedy Deep Purple powrócą na scenę?

Wstrzymanie tournée oznacza, że piętnaście występów zaplanowanych w Niemczech, Francji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii nie dojdzie do skutku w wyznaczonym czasie. Na ten moment nie określono jeszcze dokładnych dat powrotu grupy na scenę. Pod znakiem zapytania stoi również grudniowa seria sześciu koncertów w Meksyku oraz w Ameryce Południowej.

Obecne tournée promowało najnowszy album formacji zatytułowany "SPLAT!", który trafił na rynek na początku lipca tego roku. Polscy fani mieli okazję usłyszeć zespół 8 października podczas występu w łódzkiej Atlas Arenie.

Kolejne spotkanie z polską publicznością zaplanowano na 16 czerwca 2027 roku w PreZero Arenie Gliwice, gdzie w ramach projektu "Forever Loud" obok Deep Purple mają zagrać Alice Cooper oraz Europe.

Formacja występuje obecnie w składzie z Simonem McBride'em, który w 2022 roku zastąpił Steve'a Morse'a i zadebiutował na krążku "=1" z lipca 2024 roku.

Obok 47-letniego gitarzysty trzon grupy stanowią weterani: 81-letni wokalista Ian Gillan, basista Roger Glover, grający nieprzerwanie od debiutu perkusista Ian Paice oraz klawiszowiec Don Airey.

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