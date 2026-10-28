Deep Purple, Alice Cooper i Europe na jednej scenie! Co wiemy o występie legend rocka w Polsce?

Deep Purple, Alice Cooper oraz Europe wystąpią 16 czerwca 2027 r. w PreZero Arenie Gliwice. Ich wspólny koncert odbędzie się pod szyldem "Forever Loud". Będzie to jedyna okazja, aby zobaczyć taki zestaw wykonawców na jednej scenie w Polsce. Każdy z zaproszonych artystów reprezentuje nieco inne podejście do rockowego widowiska, łączy ich jednak ponadczasowość przebojów i status prawdziwej legendy.

Alice Cooper, Deep Purple i Europe. Co czeka publiczność?

Za widowiskową stronę wieczoru odpowiadać będzie m.in. Alice Cooper. Wokalista od lat buduje sceniczną opowieść za pomocą mrocznej oprawy i horrorowych elementów. Jego dorobek obejmuje takie przeboje jak "Poison", "School's Out" czy "No More Mr. Nice Guy".

Dla Deep Purple gliwicki występ będzie kolejnym spotkaniem z polską publicznością po niedawnym koncercie w Łodzi. Grupa, której historia sięga ponad pół wieku, zestawi dobrze znany repertuar z nowszymi nagraniami z wydanego w tym roku krążka "Splat!".

Na scenie pojawi się również Europe. Szwedzka formacja zdobyła międzynarodową rozpoznawalność w latach 80., między innymi za sprawą przeboju "The Final Countdown". Podczas "Forever Loud" przypomni swoje największe hity i zaprezentuje utwory z wydanego po 14-letniej przerwie albumu "Come This Madness". Warto wspomnieć, że zespół również dopiero co występował w Polsce - 20 października zagrali w warszawskiej hali COS Torwar.

Alice Cooper, Deep Purple i Europe w Polsce! Ile kosztują bilety?

Jako pierwsi wejściówki będą mogli kupić użytkownicy Allegro Smart!. Przeznaczona dla nich przedsprzedaż wystartuje 29 października o godz. 10.00. Pozostali zainteresowani uzyskają dostęp do biletów 2 listopada, również od godz. 10.00. Sprzedaż będzie prowadzona przez eBilet.

Podane ceny zależą od wybranej części hali:

miejsca siedzące - od 439 do 579 zł;

miejsca stojące na płycie - 449 zł;

miejsca stojące w strefie Golden Circle - 539 zł.

Do każdej z tych kwot należy doliczyć opłaty serwisowe. Wydarzenie organizowane jest przez Mystic Coalition.