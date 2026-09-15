Debiut, który rozpętał rockową rewolucję. Po 45 latach Mötley Crüe pokażą niepublikowany materiał

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Mötley Crüe sięgają do czasów, gdy grali jeszcze poza głównym obiegiem, a ich pierwsza płyta krążyła wśród fanów w niewielkim nakładzie. Z okazji 45-lecia "Too Fast For Love" grupa przygotowała limitowane wydawnictwo, które zbiera najwcześniejsze nagrania, koncertowe archiwa i kolekcjonerskie dodatki.

Mötley Crüe wydają limitowany box z okazji 45-lecia debiutanckiego albumu „Too Fast For Love” z archiwalnymi nagraniami i dodatkami.
Mötley Crüe Don Adkinsmateriały promocyjne

Wyjątkowy Box set Mötley Crüe trafi do sprzedaży 30 października nakładem BMG. W środku znajdą się dwie historyczne wersje debiutu: samodzielnie wydane przez zespół nakładem Leathür Records wydanie z 1981 roku oraz późniejsza, zmieniona edycja Elektra Records z 1982 roku.

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Od podziemia do MTV

"Too Fast For Love" było pierwszym pełnowymiarowym albumem Mötley Crüe. Początkowo muzycy wydali go na własny koszt w zaledwie 900 egzemplarzach, a zainteresowanie płytą rosło przede wszystkim dzięki ich intensywnym koncertom w Los Angeles. Kilka miesięcy później formacja podpisała umowę z Elektrą, która przygotowała nową wersję wydawnictwa i skierowała do radia singiel "Live Wire".

To właśnie "Live Wire" pomogło zespołowi zaistnieć szerzej w epoce rodzącego się MTV. Mötley Crüe połączyli punkową bezczelność z glamowym wizerunkiem i ciężarem hard rocka, a ich debiut otworzył im drogę do dalszej kariery. Album uzyskał później w Stanach Zjednoczonych status platynowej płyty.

Dema i koncertowe archiwa

Rocznicowe wydanie nie ograniczy się do reedycji znanego materiału. Jedną z największych atrakcji będzie winyl z nagraniami z pierwszej sesji studyjnej grupy z marca 1981 roku, dotąd nieudostępnionymi w tej formie. Wśród dem znalazły się wczesne wersje "Public Enemy #1", "Stick To Your Guns", "Take Me To The Top" i "Tonight", a także "Nobody Knows What It's Like To Be Lonely".

Do zestawu dołączono również dwupłytowy zapis koncertów w Perkins Palace z 1982 roku. Nagrania dokumentują moment, w którym zespół miał już w repertuarze zalążki późniejszego "Shout At The Devil", w tym "Looks That Kill", "Red Hot" i utwór tytułowy.

Co znajdziemy w boxie?

Limitowana edycja deluxe obejmie:

  • Zremasterowaną, 10-utworową wersję "Too Fast For Love" z 1981 roku na czarnym winylu
  • Zremasterowaną, 9-utworową edycję Elektra Records z 1982 roku na czarnym winylu
  • Dwa winyle z koncertem "Live at Perkins Palace 1982"
  • Winyl z pierwszej sesji studyjnej z marca 1981 roku
  • CD z wersją Leathür Records
  • Replikę oryginalnej kasety demo
  • Replikę singla 7-calowego
  • Stustronicowy album fotograficzny w twardej oprawie
  • Replikę plakatu oraz książeczkę z tekstami
Kolekcja albumów i materiałów zespołu Mötley Crüe, w tym winyle, płyty CD, wkładki ze zdjęciami członków zespołu oraz broszury z tekstami i grafikami, utrzymana w rockowym stylu z charakterystycznymi motywami okładek.
Jubileuszowy box Motley Cruemateriały promocyjne

Wśród dodatków znajdzie się replika singla "Stick To Your Guns" / "Toast of the Town". Ten drugi utwór nie trafił wcześniej na studyjny album grupy.

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