Płyta "Aerosmith" po raz pierwszy została wydana 5 stycznia 1973 roku. Nagrania powstały w Intermedia Studios przy Newbury Street w Bostonie, gdzie zarejestrowano takie przyszłe klasyki jak "Make It", "Mama Kin" oraz "Dream On".

Po ponad 50 latach od premiery multiplatynowy album doczekał się nowej wersji pod szyldem "Legendary Edition". Płyta otrzymała nowe brzmienie - z remasterem, nowymi miksami, Dolby Atmos i niepublikowanymi wcześniej nagraniami.

Aerosmith z nowym brzmieniem debiutu po latach

Wokalista Steven Tyler i gitarzysta Joe Perry stworzyli nowe miksy oryginalnych nagrań i taśm wraz z nominowanym do Grammy producentem i mikserem Zakkiem Cervinim oraz nagrodzonym Grammy producentem Steve'em Berkowitzem. Z okazji premiery zespół udostępnił nowe lyric video do przeboju "Dream On", który na listy trafił w 1976 r. po ponownym wydaniu.

Utwór do dziś pozostaje jedną z najważniejszych piosenek rockowych, znalazł się na liście "500 Greatest Songs of All Time" magazynu "Rolling Stone", został wprowadzony do Grammy Hall of Fame w 2018 roku i przekroczył 1,5 miliarda odtworzeń w serwisie Spotify.

Wznowienie debiutu Aerosmith dostępne jest w licznych formatach, od boxu 5LP po pojedyncze CD oraz cyfrowo. Płyta po raz pierwszy została wydana w formacie Dolby Atmos. Poszerzone wydania zawierają m.in. niedawno odnalezione i wcześniej niepublikowane nagrania studyjne, ukryte perełki czy nagrania koncertowe.

Za koncepcję kreatywną i zdjęcia odpowiada renomowany fotograf Ross Halfin (we współpracy z Shabsem Mohammadem). Poza niepublikowanymi wcześniej fotografiami w książce w twardej oprawie znalazły się również teksty autorstwa Ricka Florino, który przeprowadził nowe wywiady ze wszystkimi muzykami oryginalnego składu Aerosmith. Dodatkowo wypowiadają się takie gwiazdy, jak m.in. Dolly Parton, Corey Taylor (wokalista Slipknot), Mike McCready (gitarzysta Pearl Jam), Jerry Cantrell (gitarzysta Alice In Chains), Chris Robinson (lider The Black Crowes), Slash (gitarzysta Guns N' Roses) czy Sully Erna (frontman Godsmack).

Przypomnijmy, że klasyczny skład Aerosmith tworzyli Steven Tyler (wokal), Joe Perry (gitara), Brad Whitford (gitara), Tom Hamilton (bas) i Joey Kramer (perkusja). Z powodu problemów zdrowotnych wokalisty (poważna choroba krtani) grupa w 2024 r. oficjalnie poinformowała o zakończeniu działalności koncertowej.

Jej dorobek zamyka album "Music From Another Dimension!" z 2012 roku. W listopadzie 2025 r. pojawił się minialbum "One More Time" nagrany z Yungbludem. Na to wydawnictwo złożyło się pięć utworów: promujący singel "My Only Angel", "Problems", "Wild Woman", "A Thousand Days" oraz remiks singla Aerosmith z 1977 roku - "Back in the Saddle".

