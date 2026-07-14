Grzegorz Markowski stał się ikoną polskiego rocka już w latach 80. Zadebiutował na scenie w 1974 r., a już kilka lat później rozpoczął współpracę z Perfectem, który z czasem zyskał status zespołu kultowego. Frontman ma na koncie prestiżowe sukcesy i nagrody, m.in. Fryderyka za całokształt twórczości czy srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Wylansował przeboje "Niepokonani", "Autobiografia" oraz "Nie płacz Ewka" i występował na najważniejszych imprezach w całej Polsce - m.in. KFPP w Opolu, Festiwalu w Sopocie czy w Jarocinie.

Od 2019 r. Grzegorz Markowski zaczął unikać medialnego rozgłosu, ograniczając swoją działalność muzyczną. Ogłosił odejście z kultowego Perfectu i zupełnie niespodziewanie zrezygnował z udziału w zaplanowanych wcześniej pożegnalnych koncertach grupy. Powodem jego niełatwej decyzji były problemy zdrowotne oraz skrajne zmęczenie po dekadach pracy na scenie. Miejsce wokalisty w zespole zajął Łukasz Drapała.

W 2024 r. Markowski jeszcze bardziej ograniczył swoją obecność w świecie show-biznesu i niemal całkowicie przestał pokazywać się publicznie. Fani mogą jednak od czasu do czasu liczyć na wieści o samopoczuciu wokalisty, bowiem Patrycja Markowska dzieli się nimi ze swoimi obserwatorami. Córka artysty niekiedy publikuje zdjęcia, na których widać, jak były lider Perfectu spędza czas na emeryturze.

Patrycja Markowska pokazała zdjęcia z rodzinnego wypadu na Mazury! Tak były lider Perfectu odpoczywa na emeryturze

W najnowszym wpisie na Instagramie Patrycji Markowskiej pojawiły się zdjęcia z rodzinnego wyjazdu na Mazury. Piosenkarka zapozowała do fotografii ze swoim mężem, mamą, a także sławnym ojcem. Cała rodzina wybrała się wspólnie w rejs rowerkiem wodnym po jeziorze.

"Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej!" - podpisała zdjęcia Patrycja Markowska.

Patrycja Markowska z rodziną na Mazurach Instagram @patrycja_markowska_official materiał zewnętrzny

Fani ucieszyli się na widok Markowskiego. "Panie Grzesiu, tęsknimy"

Fani, którzy dawno nie widzieli Grzegorza Markowskiego, zareagowali błyskawicznie. Pod nowym wpisem wokalistki pojawiły się dziesiątki komentarzy życzących wszystkim miłego wypoczynku. Część osób wyraziła także tęsknotę za widokiem byłego frontmana Perfectu na scenie.

"Aż się do Was uśmiecham! Cudowna rodzina", "Tak można wypoczywać!", "I to jest szczęście", "Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców", "Cudownie jest odpocząć wśród fajnych ludzi", "Udanego, rodzinnego wypoczynku! Łapcie energię", "Jak zawsze najlepiej! PS. Panie Grzesiu, tęsknimy" - czytamy na Instagramie.



