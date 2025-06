David Gilmour podsumował karierę z Pink Floyd. Tych hitów nie zapomni

Muzyczne początki Davida Gilmoura. Tak narodziła się legenda

Zanim David Gilmour na dobre wszedł do świata rocka, jego życie toczyło się w angielskim Cambridge. Wychowany w intelektualnym domu - ojciec wykładał na uniwersytecie, a matka pracowała jako redaktorka w BBC - od najmłodszych lat był otoczony kulturą i sztuką. To właśnie tam po raz pierwszy zakochał się w dźwiękach gitary, słuchając Elvisa Presleya i The Everly Brothers. Swoją pierwszą gitarę zdobył, jak sam wspominał, "na wieczne nieoddanie" od sąsiada, co zapoczątkowało jego muzyczną drogę.

W czasach szkolnych poznał Syda Barretta i Rogera Watersa, z którymi wiele lat później połączy go coś więcej niż wspólna szkoła - Pink Floyd.

Dołączenie do Pink Floyd i trudna rola następcy

Choć Pink Floyd istniał już przed jego przyjściem, to właśnie Gilmour miał odegrać jedną z kluczowych ról w historii zespołu. Dołączył w 1968 roku, gdy stan psychiczny Syda Barretta nie pozwalał mu już występować na scenie. To Gilmour przejął gitarę prowadzącą i wprowadził zespół na nowe tory.

Pierwszym albumem, na którym w pełni się udzielił, był soundtrack "More". Od tej pory jego wpływ na brzmienie grupy stale rósł - dodał do niej progresywnego klimatu i klasycznego rockowego pazura. A choć z czasem liderem grupy stał się Waters, Gilmour pozostał jej filarem aż do końca.

David Gilmour i klasyki Pink Floyd, które uważa za najważniejsze

W 2006 roku, w rozmowie z magazynem Billboard, David Gilmour został zapytany o utwory Pink Floyd, które ceni najbardziej. Odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości - jego wybory pokrywają się z tym, co od lat kochają także fani zespołu.

Wśród jego ulubionych utworów znalazły się:

Shine On You Crazy Diamond " - hołd dla Syda Barretta, w którym melancholia łączy się z majestatem

" Wish You Were Here " - refleksyjna ballada o stracie i tęsknocie

" Comfortably Numb " - hymn koncertowy i jeden z najbardziej rozpoznawalnych gitarowych popisów Gilmoura

" High Hopes " - nostalgiczna opowieść o czasie, przemijaniu i marzeniach

"Echoes" - 23-minutowy psychodeliczny manifest epoki, który pokazuje eksperymentalne oblicze zespołu

Te wybory nie zaskakują - to właśnie w tych kompozycjach jego brzmienie rozkwitało najpełniej, a sola gitarowe przeszły do historii.

Gilmour po odejściu Watersa. Nowy rozdział Pink Floyd

W 1985 roku Roger Waters opuścił zespół. To był moment, w którym Gilmour przejął pełną kontrolę nad formacją. Dla wielu był to koniec jednej epoki i początek nowej. Albumy takie jak "A Momentary Lapse of Reason" oraz "The Division Bell" udowodniły, że Pink Floyd bez Watersa nadal ma coś do powiedzenia.

Po śmierci klawiszowca Richarda Wrighta w 2008 roku, wydawało się, że to już definitywny koniec. Jednak w 2014 roku światło dzienne ujrzał jeszcze jeden album - "The Endless River". A w 2022 roku, w reakcji na światowe wydarzenia, Gilmour i Mason nagrali poruszający protest-song "Hey, Hey, Rise Up!", pokazując, że muzyka nadal może być głosem sumienia.

Solowa ścieżka Gilmoura i nowy album "Luck and Strange"

Poza działalnością w Pink Floyd, David Gilmour rozwijał także karierę solową. Do tej pory wydał pięć albumów, z czego najnowszy, Luck and Strange, ukazał się we wrześniu 2024 roku. To osobista, dojrzała i miejscami intymna płyta, na której artysta rozlicza się z przeszłością i z nową energią patrzy w przyszłość.

W wywiadach nie ukrywa, że tworzenie tego albumu było dla niego swego rodzaju terapią - sposobem na zamknięcie pewnych rozdziałów i powrót do korzeni.