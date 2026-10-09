David Byrne zakpił z Elona Muska. "Kilka dobrych cytatów tego Marsjanina"

W "Let Me Sell You a Dream, otwiera się w nowym oknie" można usłyszeć zdania wypowiadane przez Elona Muska w wywiadach i innych publicznych wystąpieniach. David Byrne wyszukał je wspólnie z Danielem Pembertonem, kompozytorem ścieżki dźwiękowej do filmu, a następnie połączył w tekst piosenki.

Wśród wykorzystanych fragmentów znalazły się między innymi słowa: "Jestem wyluzowanym, normalnym gościem" oraz "Jem szklaną kanapkę. Robię to codziennie".

"Poprosiłem o kilka dobrych cytatów tego Marsjanina, a później znalazłem kolejne w internecie. Jestem pewien, że uwielbia wygłaszać te wszystkie szalone stwierdzenia, więc to one stały się tekstem piosenki. Wszystkie słowa są jego. Bez żadnego komentarza z mojej strony. Prosto z jego ust do moich" - mówił Byrne w rozmowie z "Variety".

David Byrne nie chciał wprost krytykować Elona Muska

Byrne uznał, że otwarty atak na miliardera byłby zbyt oczywisty. Zamiast pisać własny komentarz, postanowił oddać głos bohaterowi dokumentu.

"Otwarte krytykowanie Muska byłoby zbyt łatwe i zapewne mniej zabawne. Pomyślałem, że lepiej spróbować trochę wejść do jego głowy, wykorzystać sformułowania, których sam używał w wywiadach i wypowiedziach, oraz pozwolić, aby bohater piosenki sam siebie opisał" - wyjaśnił muzyk.

Byrne przygotował tekst i melodię jeszcze przed obejrzeniem filmu. Do udziału w projekcie przekonała go twórczość Gibneya oraz możliwość współpracy z Pembertonem. "Let Me Sell You a Dream" ukazało się 8 października nakładem Matador Records.

To nie pierwszy raz, gdy artysta wykorzystał podobny pomysł. Przy albumie "Here Lies Love", nagranym wspólnie z Fatboy Slimem, układał teksty z wypowiedzi byłej pierwszej damy Filipin Imeldy Marcos oraz osób z jej otoczenia.

O czym opowiada dokument "Musk"?

Alex Gibney rozpoczął pracę nad filmem w 2023 roku. Zapowiadał wówczas, że produkcja pokaże Elona Muska bez upiększeń. Miliarder odmówił udzielenia wywiadu, dlatego w dokumencie wykorzystano jego wcześniejsze wypowiedzi z podcastów, rozmów i niewykorzystanych materiałów filmowych.

W trwającej niemal cztery godziny produkcji pojawiają się także byli współpracownicy i partnerki Muska, dziennikarze oraz inżynierowie. Gibney chciał, aby film zakończył się szybkim utworem oddającym chaotyczny charakter głównego bohatera. Rezultat nazwał "sarkastyczną poezją, przy której można tupać nogą".

"Musk" trafi 9 października do wybranych kin w Nowym Jorku i Los Angeles, a 16 października jego dystrybucja zostanie rozszerzona na całe Stany Zjednoczone. "Let Me Sell You a Dream" ma ubiegać się o nominację do Oscara za najlepszą piosenkę.

David Byrne promuje obecnie także książkę "Sleeping Beauties: Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up". W 2025 roku muzyk wydał album "Who Is the Sky?", który niedawno doczekał się rozszerzonej edycji.