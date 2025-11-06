Portret Davida Bowiego autorstwa Briana Duffy'ego to obecnie najdroższa grafika, wykorzystana na okładce albumu muzycznego, jaką kiedykolwiek sprzedano na aukcji. W londyńskim Bonhams została wylicytowana na kwotę 380 tys. funtów, czyli ponad 1,8 mln zł.

"Okładka reprezentuje przełomowy album Bowiego i przełomowy moment w historii popkultury" - powiedziała w oświadczeniu, cytowanym przez ArtNet, Claire Tole-Moir, szefowa działu kultury popularnej w domu aukcyjnym Bonhams. "Jesteśmy zachwyceni, że jej znaczenie zostało docenione nową, rekordową ceną" - dodała.

David Bowie z błyskawicą na twarzy. "Mona Lisa Popu"

Zdjęcie, które wykonał brytyjski fotograf Brian Duffy, powstało z myślą o szóstym albumie Bowiego - "Aladdin Sane", który w 2003 roku został sklasyfikowany na 277. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

Na okładce płyty widać piosenkarza z charakterystyczną czerwono-niebieską błyskawicą, przecinającą jego twarz i łzą spływająca po obojczyku. Jego rude włosy, makijaż bazujący na różnych odcieniach różu, kontrastujące z surową bielą, stworzyły jeden z najbardziej pamiętnych portretów, nazywany "Moną Lisą Popu".

W momencie powstania, w 1973 r., była to najdroższa okładka płyty w historii - wymagała druku w siedmiu kolorach (standardem były cztery) oraz intensywnego retuszu.

W 2022 roku Billboard umieścił ją na liście 50 najlepszych okładek albumów wszech czasów.

Po Nokaucie w "The Voice of Poland" polały się łzy! TVP