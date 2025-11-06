David Bowie z rekordem aukcyjnym. Grafika sprzedana za ponad 1,8 mln zł
Charakterystyczny portret Davida Bowiego z błyskawicą na twarzy z okładki płyty "Aladdin Sane" został sprzedany na aukcji, gdzie osiągnął rekordową kwotę 380 tys. funtów (ponad 1,8 mln zł). Wokalista przy okazji tego albumu z 1973 r. został obwołany "Moną Lisą Popu".
Portret Davida Bowiego autorstwa Briana Duffy'ego to obecnie najdroższa grafika, wykorzystana na okładce albumu muzycznego, jaką kiedykolwiek sprzedano na aukcji. W londyńskim Bonhams została wylicytowana na kwotę 380 tys. funtów, czyli ponad 1,8 mln zł.
"Okładka reprezentuje przełomowy album Bowiego i przełomowy moment w historii popkultury" - powiedziała w oświadczeniu, cytowanym przez ArtNet, Claire Tole-Moir, szefowa działu kultury popularnej w domu aukcyjnym Bonhams. "Jesteśmy zachwyceni, że jej znaczenie zostało docenione nową, rekordową ceną" - dodała.
David Bowie z błyskawicą na twarzy. "Mona Lisa Popu"
Zdjęcie, które wykonał brytyjski fotograf Brian Duffy, powstało z myślą o szóstym albumie Bowiego - "Aladdin Sane", który w 2003 roku został sklasyfikowany na 277. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".
Na okładce płyty widać piosenkarza z charakterystyczną czerwono-niebieską błyskawicą, przecinającą jego twarz i łzą spływająca po obojczyku. Jego rude włosy, makijaż bazujący na różnych odcieniach różu, kontrastujące z surową bielą, stworzyły jeden z najbardziej pamiętnych portretów, nazywany "Moną Lisą Popu".
W momencie powstania, w 1973 r., była to najdroższa okładka płyty w historii - wymagała druku w siedmiu kolorach (standardem były cztery) oraz intensywnego retuszu.
W 2022 roku Billboard umieścił ją na liście 50 najlepszych okładek albumów wszech czasów.