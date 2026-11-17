David Bowie tak naprawdę nazywał się inaczej

David Bowie, twórca takich przebojów jak "Space Oddity", "Heroes" czy "Let's Dance", przez dekady zachwycał publiczność nieustannymi metamorfozami. Zmieniał muzyczne style, sceniczne kostiumy i wizerunek. Pierwsza poważna przemiana nastąpiła jednak na długo przed tym, zanim świat usłyszał o Ziggy'm Starduście.

Artysta przyszedł na świat 8 stycznia 1947 roku w londyńskiej dzielnicy Brixton jako David Robert Jones. Pod tym nazwiskiem stawiał pierwsze kroki w branży muzycznej, występując między innymi z zespołami The King Bees, The Manish Boys i The Lower Third.

Problem w tym, że w świecie rozrywki działał już inny muzyk o niemal identycznym nazwisku. Był nim Davy Jones, który później zdobył ogromną popularność jako członek amerykańskiej grupy The Monkees.

Młody Brytyjczyk nie chciał, aby publiczność myliła dwóch artystów. Potrzebował nazwiska, które pozwoli mu zbudować własną tożsamość sceniczną.

Jedna decyzja zmieniła wszystko. Zachował się list z 1965 roku

Historia pseudonimu jest znacznie ciekawsza, niż mogłoby się wydawać. Na oficjalnej stronie Davida Bowiego opisano dokument, który rzuca światło na okoliczności tej decyzji.

17 września 1965 roku ówczesny menedżer muzyka Ralph Horton napisał list do Kennetha Pitta, który później również zajmował się karierą wokalisty. Poinformował w nim, że zmienił sceniczne nazwisko młodego Davida Jonesa na David Bowie.

Sam pseudonim nie był przypadkowy. Inspirowała go nazwa amerykańskiego noża Bowie, kojarzonego z XIX-wiecznym pogranicznikiem Jimem Bowiem. Nowe nazwisko było krótkie, charakterystyczne i znacznie łatwiejsze do odróżnienia od nazwisk innych muzyków.

Co ciekawe, w chwili tej zmiany Bowie nie miał jeszcze na koncie wielkich przebojów. Był ambitnym, ale wciąż mało znanym 18-letnim artystą szukającym swojego miejsca na muzycznej scenie.

David Bowie przyjął nowe nazwisko. Na wielki sukces musiał jeszcze poczekać

Pierwszym singlem wydanym pod nazwiskiem David Bowie był "Can't Help Thinking About Me", który ukazał się 14 stycznia 1966 roku. Nagranie powstało z udziałem grupy The Lower Third.

Utwór nie podbił list przebojów. Podobnie wyglądały losy kolejnych nagrań, a nawet debiutanckiego albumu artysty z 1967 roku.

Przełom nastąpił dopiero w 1969 roku, kiedy Bowie zaprezentował "Space Oddity". Piosenka opowiadająca o astronaucie Majorze Tomie zwróciła na niego uwagę znacznie szerszej publiczności.

W kolejnych latach muzyk stworzył postać Ziggy'ego Stardusta i zaczął eksperymentować z brzmieniem oraz wizerunkiem na niespotykaną wcześniej skalę.

Nazwisko, które początkowo miało jedynie odróżnić go od innego wokalisty, stało się z czasem jednym z najbardziej charakterystycznych w historii rocka.



