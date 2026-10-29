20-letnia Violet Grohl to najstarsza córka Dave'a Grohla i reżyserki Jordyn Blum. Muzyka grała w jej sercu już od najmłodszych lat - pierwszy profesjonalny występ zaliczyła będąc 12-latką. Na charytatywnym koncercie razem z ojcem zaśpiewała wtedy przebój "When We Were Young" z repertuaru Adele, a media na całym świecie okrzyknęły ją kolejną wzrastającą gwiazdą.

Później miała okazję wystąpić z żyjącymi muzykami Nirvany i wspierała wokalnie Becka oraz St. Vincent, pokazując, że jej autorska twórczość będzie skręcała w stronę alternatywy. W dorobku ma również gościnny udział w piosenkach Foo Fighters: "Making a Fire" z płyty "Medicine at Midnight" (2020) i "Show Me How" z "But Here We Are" (2023).

Córka Dave'a Grohla ruszyła w trasę z debiutanckim albumem. Dzwoni do ojca po porady odnośnie głosu i przemęczenia

Obecnie Violet Grohl koncertuje w ramach trasy "Be Sweet To Me", promując swoją debiutancką płytę wydaną w tym roku. Jej słynny ojciec niedawno był gościem w programie "Jimmy Kimmel Live!", gdzie ujawnił, że młoda wokalistka zmaga się ze sporym przemęczeniem. O wiele bardziej doświadczonemu muzykowi zdradziła, że w śpiewaniu każdego wieczoru przeszkadza jej ból gardła.

Grohl przyznał przed kamerami, że w takich chwilach córka może liczyć na jego porady. Ostatni perkusista Nirvany stara się rozmawiać z nią przez FaceTime niemal każdego dnia, dodając jej otuchy przed kolejnymi koncertami.

"Mówię jej: 'Jak tam?'. A ona na to: 'Mam podrażnione gardło. Trochę mnie boli'. Wtedy radzę jej: 'Spokojnie, wejdź pod prysznic i postój tam pół godziny, weź Advil, napij się herbaty'. Potem słyszę: 'Tato, nie wiem, czy dam radę'. A ja na to: 'Violet, ludzi nie obchodzi, że masz zachrypnięty głos. Po prostu wyjdź na scenę i śpiewaj'. A ona odpowiada: 'Ale oni to zauważą!'" - opowiedział rockman.

Córka Dave'a Grohla podsumowała go jednym zdaniem. "Ty krzyczysz, ja śpiewam"

W programie wspomniał, że już wielokrotnie zmuszony był przekonywać córkę, że publiczność nie zwróci uwagi na jej niedoskonały wokal. Zdaniem Grohla większość fanów przychodzi na koncert po dobrą zabawę i niepowtarzalną atmosferę, a nie po to, aby usłyszeć perfekcyjny głos. W takich chwilach Violet wskazuje na znaczące różnice między ojcem a samą sobą.

"Mówię jej: 'Nie zauważą! Ja każdej nocy wychodzę na scenę i brzmię jak Lemmy Kilmister z Motörhead. Nie zauważą!'. A ona na to: 'Tak, ale ty krzyczysz. Ja śpiewam'" - relacjonował muzyk.

Dave Grohl przyznał w programie, że bawi go to, jak córka postrzega jego występy. Jednocześnie dostrzega w jej komentarzach prawdę. "Ma trochę racji! Naprawdę, sami usłyszycie. Ona jest prawdziwą artystką" - podkreślił.