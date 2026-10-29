Dave Grohl wyznał, co usłyszał od córki na temat swojego głosu. "Ty krzyczysz, ja śpiewam"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Córka Dave'a Grohla - Violet - ruszyła niedawno w trasę koncertową ze swoją debiutancką płytą. Rozmawiając z ojcem skarży się na ból gardła oraz przemęczenie. Legendarny wokalista i perkusista podkreśla, że stara się dawać jej dobre rady odnośnie głosu, wskazując na to, że tłum nie zauważy lekkiej chrypki. Córka ma jednak swoje zdanie na ten temat. "Ty krzyczysz, ja śpiewam" - skwitowała.

Dave Grohl pozujący na ściance z żoną Jordyn Blum i córką Violet Grohl.
Dave Grohl z córką Violet (z lewej) i żoną Jordyn (z prawej)Jeff KravitzGetty Images

20-letnia Violet Grohl to najstarsza córka Dave'a Grohla i reżyserki Jordyn Blum. Muzyka grała w jej sercu już od najmłodszych lat - pierwszy profesjonalny występ zaliczyła będąc 12-latką. Na charytatywnym koncercie razem z ojcem zaśpiewała wtedy przebój "When We Were Young" z repertuaru Adele, a media na całym świecie okrzyknęły ją kolejną wzrastającą gwiazdą.

Później miała okazję wystąpić z żyjącymi muzykami Nirvany i wspierała wokalnie Becka oraz St. Vincent, pokazując, że jej autorska twórczość będzie skręcała w stronę alternatywy. W dorobku ma również gościnny udział w piosenkach Foo Fighters: "Making a Fire" z płyty "Medicine at Midnight" (2020) i "Show Me How" z "But Here We Are" (2023).

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Córka Dave'a Grohla ruszyła w trasę z debiutanckim albumem. Dzwoni do ojca po porady odnośnie głosu i przemęczenia

Obecnie Violet Grohl koncertuje w ramach trasy "Be Sweet To Me", promując swoją debiutancką płytę wydaną w tym roku. Jej słynny ojciec niedawno był gościem w programie "Jimmy Kimmel Live!", gdzie ujawnił, że młoda wokalistka zmaga się ze sporym przemęczeniem. O wiele bardziej doświadczonemu muzykowi zdradziła, że w śpiewaniu każdego wieczoru przeszkadza jej ból gardła.

Grohl przyznał przed kamerami, że w takich chwilach córka może liczyć na jego porady. Ostatni perkusista Nirvany stara się rozmawiać z nią przez FaceTime niemal każdego dnia, dodając jej otuchy przed kolejnymi koncertami.

"Mówię jej: 'Jak tam?'. A ona na to: 'Mam podrażnione gardło. Trochę mnie boli'. Wtedy radzę jej: 'Spokojnie, wejdź pod prysznic i postój tam pół godziny, weź Advil, napij się herbaty'. Potem słyszę: 'Tato, nie wiem, czy dam radę'. A ja na to: 'Violet, ludzi nie obchodzi, że masz zachrypnięty głos. Po prostu wyjdź na scenę i śpiewaj'. A ona odpowiada: 'Ale oni to zauważą!'" - opowiedział rockman.

Córka Dave'a Grohla podsumowała go jednym zdaniem. "Ty krzyczysz, ja śpiewam"

W programie wspomniał, że już wielokrotnie zmuszony był przekonywać córkę, że publiczność nie zwróci uwagi na jej niedoskonały wokal. Zdaniem Grohla większość fanów przychodzi na koncert po dobrą zabawę i niepowtarzalną atmosferę, a nie po to, aby usłyszeć perfekcyjny głos. W takich chwilach Violet wskazuje na znaczące różnice między ojcem a samą sobą.

"Mówię jej: 'Nie zauważą! Ja każdej nocy wychodzę na scenę i brzmię jak Lemmy Kilmister z Motörhead. Nie zauważą!'. A ona na to: 'Tak, ale ty krzyczysz. Ja śpiewam'" - relacjonował muzyk.

Dave Grohl przyznał w programie, że bawi go to, jak córka postrzega jego występy. Jednocześnie dostrzega w jej komentarzach prawdę. "Ma trochę racji! Naprawdę, sami usłyszycie. Ona jest prawdziwą artystką" - podkreślił.

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