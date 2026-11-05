Dakota Johnson przyłapana z MGK. "Jest między nimi dużo chemii"

Po wyjściu z restauracji Dakota Johnson i MGK rozmawiali oraz śmiali się przed lokalem. Muzyk, którego prawdziwe nazwisko brzmi Colson Baker, schował twarz pod kapturem i czapką.

Podobne zdjęcia pojawiają się jednak coraz częściej. 23 października Johnson i MGK wyszli razem ze studia nagraniowego w Los Angeles, a wieczorem odwiedzili Chateau Marmont. Aktorka ma towarzyszyć mu także podczas kolejnych sesji.

"Jest między nimi dużo chemii. Chodzi z nim do studia, gdy pracuje. Na razie daje jej to szczęście" - przekazała "People" osoba z otoczenia Johnson.

Wszystko zaczęło się na ślubie Taylor Swift

Dakota Johnson i MGK znali się już wcześniej, ale bliżej mieli poznać się w lipcu podczas ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a. Najpierw utrzymywali kontakt przez wiadomości, a później zaczęli umawiać się na spotkania poza zasięgiem mediów.

Pierwszy raz sfotografowano ich razem we wrześniu. W październiku jeden z informatorów "People" twierdził, że nie jest to już wyłącznie przyjaźń.

"Bardzo się lubią i widują się coraz częściej. Nie nazwali jeszcze swojej relacji, ale z każdym spotkaniem stają się sobie bliżsi" - mówiło źródło magazynu.

Johnson i MGK mieli szybko znaleźć wspólny język dzięki podobnemu poczuciu humoru, które ich znajomi opisują jako suche i mroczne.

Aktorka wcześniej przez kilka lat była związana z Chrisem Martinem z Coldplay. Po rozstaniu z wokalistą spotykała się z muzykiem występującym jako Role Model. MGK ma natomiast za sobą burzliwy związek z Megan Fox. Była para wspólnie wychowuje córkę Sagę Blade.

Dakota Johnson ani Machine Gun Kelly nie skomentowali dotąd doniesień o romansie.