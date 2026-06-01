Pierwszą zapowiedzią nowej płyty The Rolling Stones był dostępny w wybranych sklepach płytowych na całym świecie winylowy singel "Rough and Twisted" sygnowany nazwą Cockroaches (Karaluchy). Stonesi posługiwali się nią podczas kilku koncertów w 1977 r., gdy chcieli zachować anonimowość.

Niedawno zespół oficjalnie ogłosił szczegóły nadchodzącego albumu zatytułowanego "Foreign Tongues", który pojawi się 10 lipca. Do sieci trafił również energetyczny singel "In the Stars". W teledysku jedną z ról zagrała aktorka Odessa A'zion (m.in. "Wielki Marty", serial "Grand Army").

Co z koncertami The Rolling Stones? Mick Jagger odpowiada

Ostatnie 20 występów odbyło się w Ameryce Północnej od kwietnia do lipca 2024 r. Pod koniec 2025 r. grupa niespodziewanie odwołała planowaną na 2026 r. stadionową trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że powodem tej decyzji były problemy zdrowotne Keitha Richardsa. Gitarzysta zmaga się z artretyzmem, który mógłby uniemożliwić mu dotrzymanie koncertowego tempa.

"Bardzo chciałbym pojechać w trasę, nie mogę się doczekać" - powiedział Mick Jagger. Deklaracja wokalisty padła podczas jego występu z gitarzystą Ronniem Woodem w audycji "Tracks of My Years" stacji BBC Radio 2. Choć fani mogli oczekiwać, że koncertowe plany formacja zdradzi krótko po lipcowej premierze ich albumu, artysta szybko ostudził ich nadzieje. "Nie sądzę, żeby to (trasa - red.) było w tym roku. Ale mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej" - dodał.

Przypomnijmy, że na czele The Rolling Stones stoją 82-letni Mick Jagger, jego rówieśnik Keith Richards i 79-letni Ronnie Wood. Na ostatnich koncertach wspierali ich Darryl Jones (bas), Karl Denson (saksofon), Tim Ries (saksofon, klawisze), Matt Clifford (klawisze, instrumenty perkusyjne, rożek francuski), Chuck Leavell (klawisze, chórki), Chanelle Haynes (chórki), Bernard Fowler (chórki, instrumenty perkusyjne) i Steve Jordan (perkusja).

Szczegóły płyty "Foreign Tongues"

Nad "Foreign Tongues" zespół ponownie pracował z producentem Andrew Wattem, odpowiedzialnym za nagrodzony Grammy za najlepszy rockowy album "Hackney Diamonds" z jesieni 2023 r. Nowe piosenki w dużej mierze pochodzą z sesji do poprzedniej płyty. Materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios.

"Efektem jest dynamiczny, nowoczesny album, który zachowuje charakterystyczne brzmienie zespołu, jednocześnie wkraczając w nowe obszary muzyczne i liryczne, umacniając tym samym ich niepowtarzalne dziedzictwo" - czytamy w opisie.

Nowy album zawiera wyjątkowy wkład perkusisty Charliego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Wśród 14 utworów znajdą się dwa covery: "You Know I'm No Good" Amy Winehouse i "Beautiful Delilah" pioniera rock'n'rolla Chucka Berry'ego.

