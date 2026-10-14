Córka Jana Borysewicza znów zabrała głos. "Nie spodziewałam się"

Kilka dni po zabraniu głosu w sprawie dokumentu o Janie Borysewiczu jego starsza córka opublikowała kolejny post. Zwróciła się w nim do osób, które odpowiedziały na jej wcześniejszą wypowiedź. Jak zaznaczyła, nie oczekiwała tak dużego odzewu: "Zaskoczyliście mnie tyloma pozytywnymi komentarzami i wiadomościami, że aż trudno mi opisać, jak bardzo jestem wam wdzięczna. Nie spodziewałam się, że mój wpis będzie dla was równie ważny jak dla mnie".

Joanna podkreśliła, że otrzymane wsparcie miało dla niej osobiste znaczenie. Podziękowała zarówno za komentarze, jak i za samą obecność osób, które zdecydowały się okazać jej życzliwość: "Z całego serducha dziękuję wam za każde dobre słowo, za wsparcie i za to, że jesteście. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dziękuję, że jesteście. Za waszą obecność, życzliwość i wszystkie dobre słowa. Czasami człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele może znaczyć zwykły gest drugiej osoby".

Wcześniej odniosła się do historii swoich rodziców

Poprzedni wpis Joanny dotyczył jednego z prywatnych wątków przedstawionych w "Mniej obcy". Dokument, dostępny na Netflixie od 7 października, opowiada o karierze Jana Borysewicza, ale porusza także temat jego życia rodzinnego.

Z jednej ze scen wynika, że Danuta Borysewicz nie zgodziła się na ponowne wejście w związek z muzykiem, ponieważ miała już spotykać się z innym mężczyzną. Joanna postanowiła przedstawić własną perspektywę. W sprostowaniu odniosła się konkretnie do momentu odejścia ojca od rodziny: "Zależy mi na tym, żeby sprostować jedną rzecz: moja mama nie miała nikogo, kiedy tata odchodził od nas. Chcę, żeby ta część naszej historii wybrzmiała zgodnie z prawdą".

Nie chciała, by jedna scena przesądzała o ocenie rodziców

Córka muzyka zaznaczyła przy tym, że jej reakcja nie była atakiem na ojca. Podkreślała jego znaczenie w swoim życiu i wyjaśniała, że nie chciałaby świadomie przekazywać nieprawdziwych informacji na jego temat.

W opublikowanym oświadczeniu zwróciła także uwagę na trudne doświadczenia obojga rodziców. Zależało jej, aby odbiorcy nie oceniali ich wyłącznie na podstawie fragmentu filmowej opowieści: "Mój tata jest i zawsze będzie bardzo ważną częścią mojego życia.(...) Nie pozwoliłabym sobie świadomie powiedzieć o nim czegoś złego czy niezgodnego z prawdą. (...) Moi rodzice przeszli w życiu bardzo trudne, traumatyczne chwile. (...) Ale oboje byli dobrymi ludźmi. I nie chciałabym, żeby ktokolwiek oceniał ich całe życie przez pryzmat jednego wydarzenia czy jednej filmowej sceny".