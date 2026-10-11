Córka Jana Borysewicza przerwała milczenie po premierze "Mniej obcy". "Moja mama nie miała nikogo"

Starsza córka Jana Borysewicza opublikowała w mediach społecznościowych sprostowanie dotyczące okoliczności rozstania rodziców. Jak zaznaczyła, zależało jej na skorygowaniu konkretnej informacji, a nie na publicznym atakowaniu ojca.

"Zależy mi na tym, żeby sprostować jedną rzecz: moja mama nie miała nikogo, kiedy tata odchodził od nas. Chcę, żeby ta część naszej historii wybrzmiała zgodnie z prawdą" -pisała.

Jej wypowiedź odnosi się do wątku przedstawionego w "Mniej obcy". Z przytoczonego opisu filmu wynika, że gdy muzyk chciał wrócić do pierwszej żony, Danuty, ta nie zdecydowała się na ponowne rozpoczęcie związku, ponieważ miała już spotykać się z innym mężczyzną. Joanna w swoim wpisie odniosła się wprost do momentu odejścia ojca od rodziny, podkreślając, że jej matka nie była wtedy z nikim związana.

"Nigdy nie przestanę go tak traktować ani kochać"

Po premierze produkcji Joanna zamieściła najpierw refleksję o osobach, które przedstawiają własną przeszłość w sposób odpowiadający ich wyobrażeniom, niekoniecznie rzeczywistym wydarzeniom. W kolejnym poście wyjaśniła intencje swojej reakcji i opisała stosunek do ojca: "Mój tata jest i zawsze będzie bardzo ważną częścią mojego życia. Nasze relacje bywały różne, raz byliśmy bliżej siebie, innym razem dalej. Ale to jest mój ojciec i nigdy nie przestanę go tak traktować ani kochać. Nie pozwoliłabym sobie świadomie powiedzieć o nim czegoś złego czy niezgodnego z prawdą".

Film wykracza poza historię Lady Pank

"Mniej obcy", dostępny na Netflixie od 7 października, przedstawia zarówno zawodowe, jak i prywatne życie Jana Borysewicza. Muzyk jest znany przede wszystkim jako gitarzysta, kompozytor i współtwórca działającego od 1981r. Lady Pank.

Rodzinny fragment opowieści skłonił jego starszą córkę do publicznej odpowiedzi. Joanna, urodzona w 1979 roku, jest córką Borysewicza i jego pierwszej żony Danuty. Muzyk ma również młodszą córkę, Alicję, której doczekał się wraz z Patrycją Sinkowską w 1997 roku. Od 2016 r. artysta związany jest z Małgorzatą Burlewicz.

Sam Borysewicz wcześniej mówił o różnicach w swoich kontaktach z córkami. W autobiografii wydanej w 2022 roku opisywał częsty kontakt z Alicją, mimo że mieszkała i studiowała we Włoszech.