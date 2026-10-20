Jeden z internetowych wpisów Joanny dotyczył jednego z prywatnych wątków przedstawionych w "Mniej obcy". Dokument, dostępny na Netflixie od 7 października br., opowiada o kultowej karierze Jana Borysewicza, ale porusza również temat jego życia rodzinnego.

Z jednej ze scen wynika, że Danuta Borysewicz nie zgodziła się na ponowne wejście w związek z muzykiem, ponieważ miała już spotykać się z innym mężczyzną. Joanna postanowiła przedstawić własną perspektywę. W sprostowaniu odniosła się konkretnie do momentu odejścia ojca od rodziny: "Zależy mi na tym, żeby sprostować jedną rzecz: moja mama nie miała nikogo, kiedy tata odchodził od nas. Chcę, żeby ta część naszej historii wybrzmiała zgodnie z prawdą".

Córka muzyka zaznaczyła przy tym, że jej reakcja nie była atakiem na ojca. Podkreślała jego znaczenie w swoim życiu i wyjaśniała, że nie chciałaby świadomie przekazywać nieprawdziwych informacji na jego temat. Tym razem udzieliła kolejnego wywiadu, w którym przekazała m.in., iż bycie córką Jana Borysewicza miało swoją "szczególną" stronę.

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"Bycie córką Jana Borysewicza miało swoją szczególną stronę. Ludzie często wiedzieli, kim jestem, zanim zdążyli mnie poznać. Dorastałam ze świadomością, że moje nazwisko budzi określone skojarzenia, a ja sama nie zawsze mam wpływ na to, jak zostanę odebrana" - wyznała Joanna Borysewicz redakcji "Faktu", zaznaczając przy tym, że nie chcę sprowadzać swojego dzieciństwa do trudnych doświadczeń, bo życie "nie jest czarno-białe".

"Można kochać rodzica, być dumnym z jego osiągnięć, a jednocześnie mieć własne wspomnienia i doświadczenia, które nie zawsze są łatwe. Jedno nie wyklucza drugiego. (...) Z wiekiem człowiek zaczyna inaczej patrzeć na swoich rodziców i na własne dzieciństwo. Przestaje widzieć świat wyłącznie oczami dziecka, a zaczyna układać w całość doświadczenia, które wcześniej trudno było mu zrozumieć" - wyznała Joanna, po czym przeszła do kwestii filmu "Mniej obcy".

"Chciałabym jednak zwrócić uwagę na coś, co z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne: moje korzenie to nie tylko Jan Borysewicz, ale również moja mama, Dana Borysewicz. Oboje byli ludźmi uzdolnionymi, choć ich drogi wyglądały inaczej. Ojcu udało się pokazać swój talent szerokiej publiczności. Mama również miała ogromną wrażliwość i talent artystyczny, ale nie stała się tak rozpoznawalna. To skłania mnie do refleksji, że nie każdy talent zostaje dostrzeżony przez świat, a brak popularności nie oznacza braku wartości" - dodała.

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"Chciałabym, żeby ludzie poznali mnie nie tylko jako córkę Jana Borysewicza, ale również jako córkę Dany, a przede wszystkim jako Joannę - kobietę, która ma własną osobowość, talenty, ambicje i doświadczenia. Kiedy inni mają wobec ciebie określone wyobrażenia, zanim zdążą cię poznać, łatwo poczuć, że trzeba udowadniać swoją wartość bardziej niż pozostali. Zamiast po prostu rozwijać swoje możliwości, zaczynasz zastanawiać się, jak zostaniesz odebrana i czy ktokolwiek zobaczy w tobie coś więcej niż znane nazwisko" - opowiedziała Joanna Borysewicz dziennikarce "Faktu", Karolinie Dominiak-Górskiej.

"Nie mówię tego, żeby kogokolwiek obwiniać. Chcę opowiedzieć o tym, jak wyglądało to z mojej perspektywy i ile czasami kosztowało mnie odnajdywanie własnej drogi. Nie chcę nikomu odbierać jego osiągnięć. Zawsze byłam dumna z sukcesów mojego taty i nigdy nie chciałabym, żeby moje słowa zostały odebrane jako próba ich umniejszania" - podkreśliła.