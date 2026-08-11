Coma wróci do studia? Padła deklaracja Piotra Roguckiego

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

Coma znów koncertuje, a fani łódzkiej formacji mogą mieć kolejny powód do radości. Piotr Rogucki przyznał podczas tegorocznej Rockowizny, że muzycy rozważają przygotowanie nowego materiału - byłaby to pierwsza autorska płyta grupy od blisko dekady.

Piotr Rogucki podczas Rockowizny zapowiedział, że Coma planuje nagrać nowy materiał po latach przerwy od autorskiej płyty.
Piotr Rogucki (Coma)Kajko JustynaAKPA

Coma pojawiła się w letnim programie Rockowizny w ramach festiwalowej trasy "COMA ESC". Jesienią, 13 listopada, grupa ma zagrać w łódzkiej Atlas Arenie album "Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków" w całości.

W rozmowie z "Eską Rock", Piotr Rogucki, choć nie ogłosił jeszcze konkretnego terminu premiery ani planów dotyczących pełnego albumu, dał jednak jasno do zrozumienia, że Coma zamierza wrócić do pracy nad muzyką.

"Mamy w planach coś nagrywać. Może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego" - powiedział.

Ostatnim wydawnictwem studyjnym Comy pozostaje "Sen o 7 szklankach" z 2019 roku - album zawierający nowe, rockowe wersje piosenek znanych z produkcji dla dzieci. Krążek miał premierę 15 marca 2019 roku i liczy 18 utworów. Za ostatnią autorską płytę zespołu uznaje się z kolei wydane w październiku 2017 roku "Metal Ballads vol. 1".

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Od łódzkiego podziemia do najważniejszych scen

Coma powstała w Łodzi w 1998 roku. Inicjatorami zespołu byli gitarzysta Dominik Witczak i perkusista Tomasz Stasiak, znani wcześniej z grupy Ozoz; do składu dołączyli następnie basista Rafał Matuszak, wokalista Piotr Rogucki oraz gitarzysta Wojciech Grenda, którego w 2001 roku zastąpił Marcin Kobza.

Przełom nastąpił po podpisaniu kontraktu z BMG Poland w 2003 roku. Rok później ukazał się debiut "Pierwsze wyjście z mroku", nagrodzony Fryderykiem w kategorii Album Roku - Rock. Płyta przyniosła grupie ogólnopolską rozpoznawalność, a kolejne albumy - w tym "Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków", "Hipertrofia", "Czerwony album" i anglojęzyczne "Excess" - umocniły jej pozycję jako jednego z najważniejszych zespołów polskiego rocka XXI wieku.

We wrześniu 2019 roku Coma poinformowała o zawieszeniu działalności. Ostatnim akcentem tamtego etapu była trasa "Game Over", zakończona grudniowym koncertem w Łodzi. Po kilkuletniej przerwie grupa wróciła na scenę, a obecne koncerty pokazują, że historia formacji wcale nie musi kończyć się na nostalgicznych występach.

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